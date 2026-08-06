[MLB] 투수 복귀에 신중한 오타니 "무릎 상태 조금씩 호전···서두르다 후퇴는 안 돼"

AI 핵심 요약beta
- 오타니가 6일 시카고전에서 시즌 첫 멀티홈런을 포함해 3안타 3타점 활약을 펼쳤다
- 왼쪽 무릎 통증으로 마운드에 못 오르고 있는 오타니는 단계적 재활을 이어가며 투수 복귀를 서두르지 않겠다고 했다
- 다저스 선발진이 스쿠벌 영입과 스넬·글래스노우·야마모토 합류로 강화되는 가운데 오타니는 개인 MVP 경쟁보다 팀 연패 탈출을 더 중요하다고 했다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 메이저리그(MLB) 최고의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 시즌 첫 멀티 홈런을 폭발시키며 타격감을 끌어올렸다. 하지만 '이도류' 복귀에 대해서는 서두르지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.
오타니는 6일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 2026 MLB 시카고 컵스와의 원정 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 5타수 3안타(2홈런) 3타점 2득점으로 맹활약했다.
1회초 선두타자 홈런으로 기선을 제압한 오타니는 8회초 좌중간 담장을 넘기는 추격의 투런포까지 터뜨리며 시즌 25·26호 홈런을 한꺼번에 추가했다. 올 시즌 첫 한 경기 멀티 홈런이었다.
그러나 오타니의 활약에도 다저스는 6-7로 패하며 6연패에 빠졌다. 경기 후 일본 언론과 현지 취재진을 만난 오타니는 최근 타격감에 대해 긍정적으로 평가했다.
그는 "스윙이 좋아지고 있다고 생각한다"면서도 "오늘 친 두 홈런 모두 발사각이 낮았다. 리글리 필드가 아니었다면 넘어갔을지 확신하기 어려운 타구였다. 완벽한 홈런이라고 보긴 어렵지만, 좋은 코스의 공에 제대로 반응하고 있다는 점은 만족스럽다"라고 말했다.
관심은 역시 투수 복귀 시점으로 쏠렸다. 오타니는 왼쪽 무릎 통증으로 지난달 4일 샌디에이고전 이후 마운드에 오르지 못하고 있다. 전반기 종료 후 주사 치료를 받았고, 지난달 23일에는 30구 규모의 불펜 투구를 실시하며 복귀를 준비했다. 하지만 같은 달 26일 예정됐던 불펜 피칭은 통증이 남아 취소됐다.
현재도 야외 장거리 캐치볼 일정조차 확정되지 않았다. 오타니는 "조금씩 좋아지고 있다"라며 "무게가 다른 훈련용 공을 던지는 것부터 시작해 장거리 캐치볼과 불펜 투구까지 단계적으로 진행할 예정이다. 다만 얼마나 걸릴지는 나도 알 수 없다"라고 설명했다.
이어 "서두르다가 다시 상태가 나빠지는 것보다는 조금씩이라도 확실하게 앞으로 나아가는 것이 더 중요하다고 생각한다"라고 강조했다.
타자로는 계속 출전하면서 투수 재활을 병행하는 이유도 설명했다. 오타니는 "부상을 피하는 가장 확실한 방법은 경기에 나가지 않는 것이다. 하지만 우리 팀도 여유로운 상황은 아니다"라며 "나는 수비를 하는 것도 아니고, 위험 부담보다 팀에 기여할 수 있는 부분이 더 크다고 판단했다. 어느 정도 위험은 감수해야 한다고 생각한다"라고 말했다.
다저스는 최근 선발진 전력을 크게 강화했다. 트레이드 마감 시한을 앞두고 2년 연속 아메리칸리그 사이영상을 수상한 태릭 스쿠벌을 영입했고, 부상으로 이탈했던 블레이크 스넬과 타일러 글래스노우도 복귀를 눈앞에 두고 있다. 여기에 야마모토 요시노부까지 가세하면 오타니 복귀 이후 다저스는 야마모토-스쿠벌-스넬-글래스노우-오타니로 이어지는 초호화 선발 로테이션을 구축할 수 있다.
오타니도 새 동료를 향한 기대를 감추지 않았다. 그는 "스쿠벌의 공을 같은 팀에서 가까이 볼 수 있다는 것은 정말 멋진 일"이라며 "나 역시 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.
이날 경기는 내셔널리그 최우수선수(MVP) 경쟁 구도로도 관심을 모았다. 오타니가 1회 선두타자 홈런을 터뜨리자 컵스의 피트 크로암스트롱도 곧바로 선두타자 홈런으로 응수했다. 크로암스트롱은 2회 적시 2루타와 4회 투런 홈런까지 기록했고, 오타니 역시 8회 투런포를 추가하며 맞불을 놨다.
하지만 오타니는 개인 경쟁보다 팀 승리를 먼저 이야기했다. 그는 "크로암스트롱은 정말 훌륭한 선수"라면서도 "MVP 경쟁은 지금 신경 쓴다고 달라지는 것이 아니다. 기록은 오르기도 하고 내려가기도 한다. 지금 가장 중요한 것은 하루빨리 팀이 승리해서 좋지 않은 흐름을 끊는 것"이라고 강조했다.
wcn05002@newspim.com