[KLPGA] 배경은 시즌 2승, 2026 그랜드CC·삼대인 홍삼볼 챔피언스 투어 5차전 정상

AI 핵심 요약beta
- 배경은이 6일 KLPGA 그랜드CC 챔피언스투어 연장 끝 우승했다.
- 배경은은 연장서 15m 버디 퍼트로 시즌 2승 및 첫 다승자에 올랐다.
- 배경은은 상금 23293000원으로 상금순위 5위로 상승했고 홍진주는 상금순위 1위를 탈환했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=배경은(41)이 연장 끝에 우승하며 챔피언스투어 시즌 2승 달성에 성공했다.
충청북도 청주에 위치한 그랜드 컨트리클럽(파72/6,043야드)의 동(OUT), 남(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 챔피언스 투어 5차전(총상금 7천만 원, 우승상금 1천5십만 원)'에서 배경은이 연장 접전 끝에 챔피언스투어 두 번째 우승컵을 들어 올렸다.
배경은은 1라운드 5언더파 67타, 최종라운드 4언더파 68타로 최종합계 9언더파 135타(67-68)를 기록해 홍진주(43)와 연장전에 돌입했다. 18번 홀(파4,331야드)에서 진행된 첫 번째 연장전에서 홍진주가 파를 기록한 사이 배경은이 15m 거리의 극적인 버디 퍼트에 성공하며 짜릿한 승리를 완성했다.
올 시즌 첫 챔피언스투어 다승자가 된 배경은은 "연장전 끝에 짜릿한 우승을 이뤄내 기쁘다. 대회 내내 좋았던 아이언 샷과 페어웨이를 지키는 코스 매니지먼트 전략이 우승의 원동력이 됐다."고 우승 소감을 전했다.
이어 배경은은 "챔피언스투어 선수들의 기량이 전반적으로 상향 평준화된 만큼 나 역시 계속 발전하는 모습을 보여드리고 싶다. 올 시즌 상금왕을 목표로 1승 이상을 더 추가할 수 있도록 최선을 다하겠다."고 포부를 밝혔다.
이밖에 1라운드 단독 선두였던 김선미(53)가 최종합계 8언더파 136타(66-70)로 단독 3위에 올랐으며, 이실비아(41)가 최종합계 7언더파 137타(70-67)로 단독 4위에 이름을 올렸다. 지난 'KLPGA 2026 동아회원권그룹 챔피언스 투어 4차전' 우승자 이정은3(41)는 최종합계 6언더파 138타(70-68)로 문지영2(42), 김보경(40)과 공동 5위 그룹을 형성했다.
한편, 이번 대회 우승으로 상금 1천5십만 원을 더한 배경은은 누적 상금 23,293,000원을 기록하며 상금순위를 5위로 끌어올렸다. 홍진주는 누적 상금 31,915,667원으로 지난주 이정은3에게 내어준 상금순위 1위 자리를 탈환했다.
iaspire@newspim.com