[프로야구] '극한 폭염'에 주말까지 전 경기 취소...11일부터 오후 7시 시작

AI 핵심 요약beta
- KBO는 6일 폭염으로 7~9일 15경기를 취소했다
- 리그는 주말까지 폭염 브레이크에 들어가고 경기 시작 시간을 오후7시로 조정했다
- 폭염 중대경보·체감온도 기준 새 가이드라인과 쿨링 브레이크, 관중 보호 대책을 도입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 전국을 강타한 기록적인 폭염으로 프로야구가 이번 주말까지 멈춘다.
한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 강남구 도곡동 야구회관에서 긴급 실행위원회를 열고 7일부터 9일까지 전국 5개 구장에서 예정됐던 15경기를 모두 취소하기로 의결했다.
회의에는 KBO 관계자와 10개 구단 단장, 장동철 프로야구선수협회 사무총장이 참석했으며, 심재학 KIA 타이거즈 단장은 화상으로 회의에 참여했다.
앞서 KBO는 폭염으로 인해 5일과 6일 전 경기를 취소했다. 이번 결정으로 폭염으로 취소된 경기는 총 30경기로 늘어났으며, 프로야구는 사실상 이번 주말까지 '폭염 브레이크'에 들어가게 됐다.
리그 재개와 함께 경기 운영 방식도 달라진다. 평일 오후 6시 30분, 주말 오후 6시였던 경기 시작 시간은 당분간 평일과 주말 모두 오후 7시로 통일된다. 다만 고척스카이돔에서 열리는 경기는 평일 오후 7시, 토요일 오후 6시, 일요일은 중계 편성에 따라 오후 2시에 개최할 수 있도록 했다.
폭염 대응을 위한 경기 운영 가이드라인도 새롭게 정비됐다. 경기 당일 오후 1시 이전 경기장 소재지에 폭염중대경보가 발효되면 즉시 경기를 취소한다. 오후 1시 이후 중대경보가 발효될 경우에도 발효 즉시 취소를 결정하며, 인접 지역에 폭염중대경보가 내려질 경우에도 현장 상황을 종합적으로 판단해 경기 개최 여부를 검토하기로 했다.
폭염주의보나 폭염경보가 발효된 경우에는 경기운영위원이 오후 1시부터 경기장 체감온도를 지속적으로 측정한다. 경기 시작 시점 체감온도가 35도 이상이거나 선수단과 관람객 안전에 중대한 위험이 있다고 판단되면 경기 시작 3시간 전까지 취소 여부를 결정한다. 상황에 따라 그 이후에도 취소 결정을 내릴 수 있다.
경기를 취소하지 않는 경우에도 필요하면 경기 시작 시간을 최대 오후 7시 30분까지 늦출 수 있다. 경기 개시 이후에는 현장 체감온도와 선수단, 관중 상태 등을 종합적으로 고려해 경기 중단 또는 속행 여부를 판단한다.
선수들의 체력 부담을 줄이기 위한 '쿨링 브레이크'도 정식 도입된다. 3회와 7회 종료 후 이닝 교대 시간을 기존보다 늘려 4분 동안 휴식을 보장하고, 5회 종료 후 클리닝 타임도 필요시 최대 6분까지 운영한다. 연장전에 돌입할 경우에는 9회 종료 후 추가로 4분의 휴식 시간이 제공된다.
관람객 보호 대책도 강화된다. 구단은 입장 시간을 탄력적으로 조정해 야외 대기 시간을 줄이고, 그늘막과 쿨링포그, 음수 시설을 확대 설치한다. 응급 의료 인력도 추가 배치하며, KBO와 구단 안전 담당자 간 핫라인을 구축해 온열질환 발생 현황을 실시간으로 공유할 예정이다.
퓨처스리그 역시 폭염 대책을 적용한다. 2군 경기는 10일까지 모두 취소되며, 이후 31일까지 편성된 야간 경기는 모두 오후 7시에 시작한다. 폭염 상황에 따라 정규이닝 단축이 가능하며, 참가 구단 간 합의가 이뤄질 경우 경기 시작 시간을 오전 10시로 변경하는 것도 허용하기로 했다.
wcn05002@newspim.com