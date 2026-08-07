김영훈 노동부 장관 "중견기업, 청년 일자리 정책 적극 참여" 요청

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 장관이 7일 중견기업에 청년 채용 확대를 요청했다.
- 중견기업 현장 간담회서 인력난·안전·근로시간 등 애로를 들었다.
- 정부는 청년·중장년 상생 일자리와 산업대전환을 추진했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 7일 "중견기업은 청년 채용 비중이 높고 청년들도 선호하는 일자리인 만큼, 청년 일자리 정책이 현장에서 체감될 수 있도록 정부 지원사업 등에 적극 참여해 채용을 확대해 주시기 바란다"고 중견기업에 요청했다.
김 장관은 이날 서울 마포구에 위치한 한국중견기업연합회를 찾아 간담회를 열고 "하반기 핵심 전략 추진과정에서 중견기업이 현장에서 겪고 있는 다양한 어려움과 애로사항에 대해서도 앞으로 더욱 세심하게 살피고 실질적인 해결책을 마련하도록 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.
간담회에는 최진식 중견련 회장 외에도 자동차 부품, 정보통신, 기계장비, 금속가공 등 다양한 주력 산업 분야의 중견기업 대표 7인이 참석했다. 현장에서는 인력난, 산업안전, 근로시간 유연화, 정년연장 등 다양한 현안에 대한 어려움과 정책 건의 사항이 전달됐다고 노동부는 전했다.
김 장관은 이날 하반기 고용노동정책 방향을 안내하면서 ▲안전하고 정당하게 보상받는 일터 구축 ▲청년과 중장년을 위한 세대 간 상생 일자리 확대 ▲격차를 해소하고 다 함께 도약하는 산업대전환 세 가지 핵심 전략을 중점 추진하겠다고 밝혔다.
김 장관은 "중견기업은 우리 경제의 든든한 허리이자, 지역 경제와 양질의 일자리를 책임지는 대한민국 성장의 핵심 축"이라며 "중소-중견-대기업으로 이어지는 성장 사다리가 굳건할 수 있도록 그 중심에서 산업현장을 든든하게 지켜주고 계신 중견기업인들의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했다.
김 장관은 이어 "정책의 답은 늘 현장에 있다. 중견기업연합회가 정책 파트너로서 현장의 경험과 지혜로 힘을 보태주시길 바란다"며 "정부도 기업이 사람에 투자할 수 있는 환경을 만드는데 정책적 지원 노력을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com