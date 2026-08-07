산업인력공단, 'HRDK 국민성장추진위원회' 출범…경영혁신 추진

AI 핵심 요약beta
- 한국산업인력공단은 7일 HRDK 국민성장추진위원회를 출범했다.
- 공단은 혁신추진단과 위원회로 경영혁신 체계를 이원화했다.
- 위원회는 혁신과제를 점검해 국민 체감 성과를 높이기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단은 7일 'HRDK 국민성장추진위원회'를 출범하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다.
공단은 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX) 가속화, 산업대전환 등 대내·외 환경변화에 대응하기 위해 경영혁신 체계를 이원화해 운영한다는 방침을 세웠다.
내부 실행조직인 HRDK 혁신추진단이 혁신과제를 발굴·이행하고, 내·외부전문가 중심의 HRDK 국민성장추진위원회가 그 성과를 객관적으로 점검하고 환류하는 구조로 운영한다.
위원회는 학계와 정부, 노동조합 등 공공부문에 대한 이해도가 높은 외부전문가 6명과 내부위원 3명으로 구성됐다.
위원회는 격주로 정례회의를 열어 대국민 체감 서비스 등 주요 혁신과제의 추진성과를 지속적으로 살피고, 오는 10월 2026년 혁신과제의 성과를 종합 점검할 예정이다.
지난해 경영성과 분석·진단을 기반으로 점검 체계도 마련해 공단 대표 혁신과제의 추진사항을 체계적으로 관리한다.
첫 회의에서는 성공적인 혁신과제 이행을 기반으로 혁신 선도기관으로 도약하기 위한 유기적 협력 체계 구축을 논의하고, 위원회 운영 방향 및 향후 계획을 공유했다. 올해 공단 대표 혁신과제도 선정했다.
이병훈 공단 이사장은 "HRDK 국민성장추진위원회가 혁신과 성장을 견인하는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "전사적 체질 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com