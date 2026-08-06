【韩股收盘】 KOSPI指数大跌逾4% 外资大举抛售半导体股

纽斯频通讯社首尔8月6日电 受外国投资者大幅抛售半导体股以及美国芯片板块走弱等因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）6日大幅下跌4.58%，三星电子、SK海力士等权重股集体走低，拖累大盘明显下挫。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6296.38点，较前一交易日下跌301.88点，跌幅4.58%。指数以6478.75点低开，盘中一度回升至6550.94点，随后跌幅持续扩大，盘中最低跌至6238.32点。

资金流向方面，外国投资者当天净卖出3.3273万亿韩元，机构投资者净卖出1214亿韩元；个人投资者净买入3.3387万亿韩元。

分析认为，美国费城半导体指数隔夜下跌1.4%，叠加美国存储企业闪迪（SanDisk）发布的下一季度业绩指引低于市场预期，打击韩国存储芯片板块投资者信心。虽然闪迪本季度营收和盈利均高于市场预期，但其预计下一季度营收为103亿至108亿美元，低于市场普遍预计的111亿美元。占韩国综合股价指数总市值约44%的三星电子和SK海力士同步大幅下跌，成为拖累指数下行的主要因素。

随着盘中跌幅扩大，韩国交易所于当天10时18分12秒启动KOSPI市场程序化卖出暂停机制。

个股方面，三星电子下跌6.30%，SK海力士下跌10.37%；SK Square下跌13.32%，三星电机下跌9.37%，三星电子优先股下跌6.42%，现代汽车和三星生命保险分别下跌1.11%和2.21%。LG新能源上涨2.83%，三星生物制剂上涨1.54%，KB金融上涨0.47%。

韩国创业板（KOSDAQ）指数则逆势收涨，报801.67点，较前一交易日上涨2.08点，涨幅0.26%。指数盘中最低跌至779.08点，随后反弹至813.54点。

大信证券表示，闪迪发布低于预期的业绩指引削弱了市场对存储芯片行业的投资信心，半导体板块大幅回调成为当天KOSPI指数下跌的主要原因，触发程序化卖出暂停机制后，市场围绕6300点附近展开支撑位争夺。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1423.8韩元，较前一交易日收盘上涨0.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社