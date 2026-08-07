푸라닭 치킨, 공식 릴스 크리에이터 푸크크 모집

AI 핵심 요약beta
- 푸라닭 치킨이 10일까지 공식 릴스 크리에이터를 모집했다.
- 선정자는 신메뉴를 체험하고 인스타그램에 숏폼을 올렸다.
- 회사 측은 소비자 반응 확인과 관심 확산을 노렸다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 푸라닭 치킨이 신메뉴 출시를 앞두고 공식 릴스 크리에이터 '푸크크(Puradak Creator Crew)'를 모집한다. 모집 기간은 오는 8월 10일까지다.
'푸크크'는 푸라닭 치킨의 신메뉴를 체험하고 자신만의 개성을 담은 숏폼 콘텐츠를 제작하는 공식 릴스 크리에이터를 의미한다. 선정된 참여자에게는 푸라닭 치킨 신메뉴를 이용하고 개인 인스타그램에 콘텐츠로 소개할 기회가 주어진다.
푸라닭 치킨은 '푸크크'를 통해 신메뉴에 대한 소비자 반응을 확인하고, 크리에이터의 개성이 담긴 콘텐츠를 확보해 온라인상에서 신메뉴에 대한 관심과 참여를 확장할 계획이다.
모집은 8월 10일까지 진행되며, 공개 상태의 개인 인스타그램 계정을 보유한 이용자라면 누구나 지원할 수 있다. 지원 방법과 활동 일정 등 자세한 내용은 푸라닭 치킨 공식 인스타그램 프로필 내 링크에서 확인할 수 있다.
푸라닭 치킨 관계자는 "이번 '푸크크' 모집은 소비자가 직접 브랜드의 콘텐츠 크리에이터로 참여해 신메뉴의 매력을 소개한다는 점에서 의미가 있다"며 "다양한 개성과 아이디어를 가진 참여자들이 푸라닭 치킨과 함께 만들어갈 숏폼 콘텐츠에 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.
푸라닭 치킨은 '치킨, 요리가 되다'라는 슬로건 아래 2015년 브랜드 론칭과 가맹사업을 시작한 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드다. 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용한 메뉴를 선보이고 있다.
whitss@newspim.com