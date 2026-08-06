LAFC 손흥민, 거친 파울에 리그스컵 득점은 실패…리그 연속골 기회는 여전

AI 핵심 요약beta
- LAFC 손흥민은 6일 리그스컵 1차전에서 선발 출전했다.
- 손흥민은 치바스 거친 파울 속 공격포인트 없이 후반 41분 교체됐다.
- LAFC는 치바스와 1-1 후 승부차기 끝에 5-4로 승리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그 사커(MLS) LAFC 손흥민이 연속 경기 득점 기록을 늘리는데 실패했다.
손흥민은 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LAFC 홈구장인 BMO 스타디움에서 열린 멕시코 치바스 과달라하라와 2026시즌 리그스컵 리그 페이즈 1차전에 선발 출전했다.
하지만 이날 손흥민을 향한 치바스의 거친 파울 때문에 공격포인트 없이 후반 41분 타일러 보이드와 교체됐다.
손흥민은 최근 MLS에서 4경기 연속골을 기록 중이었다. 하지만 이날 골을 넣지 못하며 공식 경기 득점 기록을 5경기로 늘리지 못했다. 다만 이날 경기는 리그스컵이었던 만큼 리그 연속 득점 기록을 이어갈 가능성은 여전히 남아있다.
이날 선제골은 LAFC가 기록했다. 전반 38분 티머시 틸먼이 패스로 다비드 마르티네스에게 연결했고, 쇄도하던 드니 부앙가가 오른발 슈팅으로 득점을 기록했다.
치바스의 추격도 매서웠다. 전반 42분 브라이언 곤살레스가 전진패스로 골 지역 정면에 있던 로베르토 알바라도에게 공을 연결했고, 알바라도가 왼발 땅볼 슈팅으로 골을 성공시켰다.
양 팀은 90분 시간동안 승부를 가리지 못했다. 이어진 승부차기에서 LAFC가 5-4로 승리를 거뒀다.
MLS와 멕시코 프로축구리그 리가MX가 맞붙는 리그스 컵은 90분 정규시간 내에 승부를 가리지 못하면 바로 승부차기로 넘어간다. 90분 안에 승리하면 승점 3, 승부차기로 승리 시 승점 2, 승부차기에서 패하면 승점 1을 가져간다.
willowdy@newspim.com