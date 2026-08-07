안전보건공단, 지역난방공사와 감사 전문성 강화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국산업안전보건공단은 7일 한난과 협약을 체결했다
- AI·빅데이터 감사기법과 내부통제 강화에 협력했다
- 감사역량을 높여 청렴도 1등급 유지를 추진했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단은 7일 경기 성남 한국지역난방공사 본사에서 한국지역난방공사와 감사 전문성·내부통제 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약은 인공지능(AI)·빅데이터 등 디지털 기술을 활용한 감사기법 발굴과 안전보건 분야 감사기법·우수사례 공유를 통한 양 기관의 감사역량을 확보해 내부통제를 강화하기 위해 체결됐다.
양 기관은 ▲감사인 전문성 및 AI 감사역량 향상을 위한 정보교류 ▲내부통제 우수사례·감사기법 등 공유 및 자료 제공 ▲안전보건 분야 감사기법 및 우수사례 공유 ▲감사활동 시 전문인력 지원 및 교차감사 등의 분야에 대해 협력할 예정이다.
공단은 공공기관의 청렴성과 감사 전문성을 높이기 위해 감사기법 개선과 기관 간 협력을 지속적으로 추진하고 있다.
이번 협약을 계기로 디지털 기술을 활용한 감사방식을 확대하고, 안전보건 분야의 전문지식과 우수사례·청렴문화 확산을 위한 우수정책 공유 및 컨설팅 등을 통해 감사업무의 실효성 및 품질을 높이고 전년에 이어 종합청렴도 1등급을 유지하겠다는 방침이다.
정혜선 공단 상임감사는 "이번 협약은 디지털 기술과 안전보건 전문성을 바탕으로 양 기관의 감사역량과 내부통제 수준을 함께 높이는 출발점이 될 것"이라며 "지속적인 정보 교류와 전문인력 협력을 통해 현장에 도움이 되는 감사성과를 창출하고, 청렴한 안전한 일터 조성에도 기여하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com