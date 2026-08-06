'신병4 : 사보타주', 더 빡세진 군생활 온다…메인 포스터·예고 공개

AI 핵심 요약beta
- ENA가 6일 군수저 병영 코미디 ‘신병4:사보타주’ 메인 포스터와 예고편을 공개했다
- 상병 박민석·하사 최일구·미스터리 신병·새 대대장 등으로 더 빡세진 병영 라이프 후반전을 선보인다
- ‘군텐츠’ 개척 감독·작가진이 재결합한 ‘신병4:사보타주’는 24일 밤 10시 첫 방송된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신병4 : 사보타주'가 4배 더 치열해진 군생활과 한층 커진 스케일로 돌아온다.
ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주' 측은 6일, '신병즈'의 귀환을 알리는 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다.
'신병'은 좋은 놈부터 나쁜 놈, 이상한 놈까지 별별 놈들이 모두 모인 그곳에 '군수저' 신병이 입대하면서 벌어지는 이야기를 그린 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디다. 유쾌한 코미디에 절묘하게 어우러진 현실 공감 에피소드가 성별과 세대를 불문하고 대중의 취향을 저격하며 전 시즌 큰 사랑을 받았다.
이번 '신병4 : 사보타주'에서는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석(김민호)이 하사로 돌아온 최일구(남태우)와 미스터리 신병, 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 다시 전투태세에 돌입하는 다이내믹한 병영 라이프 후반전이 그려진다. '군텐츠'라는 새로운 장르를 개척한 민진기 감독과 코미디 대가 윤기영 작가가 다시 의기투합했고, '신병' 시즌1을 함께한 김단 작가가 가세해 드라마 팬들을 설레게 한다.
뜨거운 기대 속 공개된 메인 예고편은 '신병즈'의 다이내믹한 변화를 담아내 기대를 높인다. 행정반에서 '꿀' 빠는 줄 알았던 성윤모(김현규)의 초췌한 몰골에 이어 에이스 뉴비 김현욱(이원정)의 등장은 신화부대에 불어온 새바람을 예고한다. 여기에 시작부터 군기를 단숨에 잡아버리는 새 대대장 변혁진(이현균)의 비범한 등판은 평화롭던 군생활에 비상벨을 울린다.
더 빡세진 군생활에 영혼까지 털리는 부대원들의 모습은 신화부대에 닥친 난관을 궁금케 한다. 쉴 틈 없이 몰아치는 비상 상황과 신화부대원들을 기세로 몰아붙이는 해병대의 출격에 이어진 "지금부터 실전이니까 정신 똑바로 차려"라는 최일구의 샤우팅은 레벨업한 '군' 블록버스터의 귀환을 더욱 기대케 한다.
함께 공개된 메인 포스터 속 위병소 앞 도열한 부대원들과 간부진 역시 흥미롭다. 먼저 '상병' 박민석을 중심으로 전세계(김동준), 문빛나리(김요한)가 원년 멤버의 결의에 찬 눈빛으로 한층 달라진 군생활을 예고한다. 여기에 무표정한 얼굴 너머 알 수 없는 속내를 감춘 신병 김현욱의 등장이 궁금증을 더한다. 신화부대 간부진의 포스 또한 만만치 않다. 새 엘리트 대대장 변혁진을 필두로 중대장 조백호(오대환), 중위 오석진(이상진), '막내' 하사 최일구가 각 잡힌 무게감을 더한다. 전우애로 똘똘 뭉친 '신병즈'와 새롭게 합류한 뉴페이스들의 만남이 신화부대에 어떤 바람을 불어올지 궁금증을 증폭시킨다.
한편, ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 오는 24일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com