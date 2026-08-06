골프존, 총상금 1.2억 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 6차 메이저대회' 9일 개최

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 9일 대전에서 총상금 1억2천만 WGTOUR 6차 메이저 결선을 개최했다.
- 우승자에게 3년간 정규대회 시드권과 롯데렌터카 차량 이용권 등 특전을 제공하고, 투비전NX플러스 신시스템으로 36홀 스트로크 플레이를 진행했다.
- 홍현지·박단유·이진경 등 11명 시드권자와 루키 선수들이 치열한 우승 경쟁을 펼치며 대회는 무료 관람과 승부예측 이벤트로 팬 참여를 유도했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=총상금 1억 2000만 원, 3년간 시드권 특전이 걸린 WGTOUR 6차 메이저대회 결선이 열린다.
골프존이 오는 9일 대전 골프존조이마루 경기장에서 시즌 두 번째 메이저 대회 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 6차 대회 결선을 개최한다.
올해 출범 15주년을 맞은 골프존 GTOUR는 스크린과 필드 투어 간 가교 역할 및 투어 활성화에 앞장서며 명실상부 국내 대표 스크린골프투어로 자리매김했다. 25시즌부터는 남녀 정규투어 3, 6차 대회를 메이저대회로 운영하며 상금과 혜택을 높이는 등 투어 경쟁력 강화에도 앞장서고 있다.
'2026 롯데렌터카 WGTOUR' 6차 메이저대회 총상금은 1억 2천만원(우승 상금 2천 5백만원, 대상&신인상 포인트 3천점)으로 롯데렌터카가 메인스폰서로 참여했다. 서브 스폰서로는 챌린저 골프웨어, 스릭슨, 캐디톡, 비엔나커피하우스, 1879가 나섰고, 대상포인트 스폰서로 주류기업 골든블루가 함께했다. 이번 메이저대회 우승자에게는 특전으로 올해를 포함해 3년간 예선 없이 정규대회 결선에 참가할 수 있는 WGTOUR 시드권을 지급하고, 부상으로 롯데렌터카 차량&관리 이용권을 증정한다.
골프존 투비전NX플러스 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행되는 이번 대회 코스는 롯데스카이힐 부여CC (SKY/HILL)다. 백제문화단지를 감싸안은 롯데스카이힐 부여CC (SKY/HILL)는 백제의 과거와 현재가 함께 공존하는 명문 컨트리 클럽으로, 자연과 역사 두 가지 전경을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 1라운드에는 시드권자, 예선통과자, 신인 및 초청 선수 등 총 80명의 선수가 출전하며 컷오프를 통해 60명의 선수가 최종라운드에 나선다.
이번 메이저대회는 최근 출시된 골프존 투비전NX플러스 시스템에서 치러져 새 시스템에 적응하는 선수들의 모습과 플레이 전략을 지켜보는 재미도 더해진다. 새로운 'AI 스핀센서'를 탑재한 투비전NX플러스는 정밀하고 고도화된 구질을 구현하고 더욱 리얼해진 코스 그래픽이 특징이다. 실제 필드에 가까운 스핀 및 그래픽 구현으로 코스 몰입감을 강화했으며 샷 결과와 볼 궤적 표현의 현실감, 코스 지형, 잔디, 벙커, 그린 라이 등 시각적 디테일도 한층 개선됐다.
시즌 두 번째 메이저대회인 만큼 우승컵을 두고 펼쳐질 스크린 여제들의 치열한 우승 경쟁이 관전포인트다. 26 시즌 정규 대회 우승으로 WGTOUR 강자임을 다시 한번 입증한 홍현지와 박단유, 시즌 2승의 이진경을 포함해 한지민, 심지연, 양효리 등 11명의 시드권자가 출사표를 던졌다. 또한, 올 시즌 첫 우승을 알린 박성아, 황연서는 물론 신인상 포인트 1위의 위한이, 직전 MIXED 5차 대회에서 활약하며 갤러리에게 눈도장을 찍은 루키 전혜원2 등의 활약도 눈여겨볼 포인트다.
WGTOUR는 골프 팬이라면 누구나 무료 관람이 가능하며, 현장에는 갤러리를 위한 다양한 이벤트와 포토존, 다과 등을 준비해 직관을 원하는 갤러리들은 골프존조이마루를 방문하면 된다. 출전 선수 중 최종라운드 성적 상위 6명을 맞히면 골프존파크와 골프존마켓 등에서 사용할 수 있는 G-PASS 포인트를 지급하는 이번 승부예측 이벤트 총상금은 300만원으로 진행되며 15시 30분까지 참여 가능하다.
대회 1라운드는 경기 당일 11시 스크린골프존TV와 골프존 유튜브 채널, 네이버·다음 스포츠에서 4K 고화질 생중계되며, 최종라운드는 15시 30분부터 SBS Golf2 채널에서도 추가로 생중계 편성 예정이다.
한편, 출범 15주년을 맞은 국내 대표 스크린골프투어 골프존 GTOUR, WGTOUR 대회의 역사와 토너먼트, 선수 기록, 지난 경기 하이라이트 등은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
iaspire@newspim.com