골프존, '2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 대회 개최..우승자 '골프존 오픈' 출전권 부여

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 8일 대전서 상금·특전 강화한 GTOUR 6차 메이저대회를 개최했다
- 우승자에게 상금 2500만원과 3년 시드권·포인트를 지급하고 KPGA 골프존 오픈 출전권도 부여했다
- 투비전NX플러스 최신 시스템과 강력한 시드권자·KPGA 투어 프로 88명이 출전해 치열한 각축전이 예상됐다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 골프존 오픈 출전권의 주인공은 누가 될까.
골프존이 오는 8일 대전 골프존조이마루 경기장에서 상금 규모 확대 및 다양한 특전을 갖춘 '2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 메이저대회 결선을 개최한다.
골프존이 2012년 론칭한 GTOUR는 국내 프로 골퍼들이 참가하는 시뮬레이션 골프투어로, 매해 대회 수 및 상금 규모를 확대하며 명실상부 국내 대표 스크린골프투어로 자리매김했다. 25시즌부터는 남녀 정규투어 3, 6차 대회를 메이저대회로 운영하며 다양한 특전과 높아진 상금 및 포인트 혜택으로 투어 경쟁력 강화에 앞장서고 있다.
'2026 신한투자증권 GTOUR' 6차 메이저대회는 총상금 1억 2천만원으로 GTOUR 남자부 발전에 꾸준히 함께해온 신한투자증권이 메인 스폰서로 참여했다. 서브 후원에는 챌린저 골프웨어, 스릭슨, 비엔나커피하우스, 마이캐디가 나섰고, 대상포인트 스폰서로 주류기업 골든블루가 함께했다. 이번 메이저대회 우승자에게는 상금 2천 5백만원과 대상&신인상 포인트 3천점을 지급하고 특전으로 올해를 포함해 3년간의 GTOUR 시드권을 부여한다. 또 KPGA 투어프로 중 1, 2라운드 합산 1위에게는 오는 9월 17일부터 20일까지 골프존카운티 선산에서 개최하는 KPGA '골프존 오픈' 출전권을 부여한다.
대회는 골프존 투비전NX플러스 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이, 콕힐 골프클럽 - NO.4 코스에서 진행된다. 광활하게 펼쳐진 자연의 미를 느낄 수 있는 콕힐 골프클럽 - NO.4는 PGA투어 BMW 챔피언쉽 대회 코스로, 깊은 벙커와 굴곡이 심한 그린이 정확한 샷을 요구해 최고의 골퍼를 가리는 변별력을 갖춘 것이 특징이다. 시드권자와 예선통과자, 신인 및 초청 선수, 오프라인 예선전을 통해 선발된 총 88명의 선수가 1라운드에 출전하며 컷오프를 통해 64명의 선수가 우승 경쟁을 이어간다.
특히 이번 메이저대회는 최근 출시된 골프존 투비전NX플러스 시스템에서 경기가 치러져 선수들의 새로워진 코스 공략과 업데이트된 시뮬레이터 기술력을 엿볼 수 있다. 투비전NX플러스는 골퍼들의 전략적인 라운드를 가능케하는 새로운 'AI 스핀센서'를 탑재해 정밀하고 고도화된 구질 구현과 더욱 리얼해진 코스 그래픽이 특징이다. 실제 필드에 가까운 스핀 및 그래픽 구현으로 코스 몰입감을 강화했으며 샷 결과와 볼 궤적 표현의 현실감, 코스 지형, 잔디, 벙커, 그린 라이 등 시각적 디테일도 한층 개선됐다.
시즌 6번째 대회인 만큼 많은 시드권자를 포함해 더욱 탄탄해진 선수층 간 각축전이 관전포인트로 꼽힌다. 나란히 GTOUR 통산 14승 기록의 최민욱과 김민수, 시즌 다승의 이성훈, 차분한 플레이로 매 대회 선두권에서 활약하는 장정우, 김준형 등 시드권자들이 출사표를 던졌다. 또 올해 첫 우승을 차지한 김태우2, 박래성, 하승빈2은 물론 추천 선수로 KPGA 정찬민, 배용준, 최승빈과 예선을 통해 참여 자격을 얻은 김한별 등 KPGA 투어 프로들도 다수 출전해 더욱 특별한 스크린골프투어를 관람할 수 있다.
골프 팬이라면 누구나 무료 관람이 가능한 GTOUR 직관을 원하는 갤러리는 대전 골프존조이마루를 방문하면 되며 현장에는 갤러리를 위한 다양한 이벤트와 포토존, 다과 등 즐길거리도 풍성하게 마련했다. 특전이 걸린 메이저대회로 선수들의 각축전만큼 승부예측 이벤트의 열기도 뜨거울 것으로 예상된다. 출전 선수 중 최종라운드 성적 상위 6명을 맞히면 골프존파크와 골프존마켓 등에서 사용할 수 있는 G-PASS 포인트를 지급하며, 이번 6차 승부예측 이벤트는 총상금 300만원으로 진행된다.
대회 1라운드는 경기 당일 11시 스크린골프존TV와 골프존 유튜브 채널, 네이버·다음 스포츠에서 4K 고화질 생중계되며, 최종라운드는 15시 30분부터 SBS Golf2 채널에서도 추가로 생중계 편성 예정이다.
iaspire@newspim.com