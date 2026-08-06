넷플릭스 '복직경찰' 제작 확정…차태현·엄지원, 좌충우돌 가족 액션 코미디

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 6일 영화 '복직경찰' 제작 확정하고 차태현·엄지원 주연 캐스팅을 공개했다
- 형사 동식이 다섯 남매 육아 중 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 벌어지는 가족 액션 코미디를 그린다
- 전직 경찰 경아 역 엄지원과 김종현 감독이 합류한 '복직경찰'은 넷플릭스를 통해 단독 공개된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스가 새 영화 '복직경찰'의 제작을 확정하고 차태현과 엄지원을 주연으로 한 캐스팅 라인업을 공개했다.
넷플릭스 영화 '복직경찰'은 여행을 가장한 비밀 작전에 뛰어든 아내 '경아'를 대신해 다섯 남매 독박육아를 하게 된 형사 '동식'이 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 벌어지는 온 가족 좌충우돌 액션 코미디다.
진급 시험을 앞두고 아내 '경아'가 갑작스러운 여행을 떠나며 다섯 남매 육아를 전담하게 된 형사 '동식' 역은 배우 차태현이 연기한다. 넓은 연기 스펙트럼으로 웃음과 감동을 동시에 전하며 자신만의 독보적인 캐릭터를 구축해 온 차태현은 육아도 본업도 놓칠 수 없는 아빠 '동식'을 통해 현실 공감을 이끌어내며 유쾌한 웃음을 선사할 전망이다.
전직 경찰로 '동식'의 아내이자 다섯 남매의 엄마 '경아' 역은 섬세한 감정 표현과 탁월한 연기력으로 신뢰를 쌓아온 배우 엄지원이 맡아 기대를 모은다. 엄지원은 과거 에이스 경찰로, 현재는 나 홀로 육아 10년 차로 복직을 위해 국정원 비밀 작전 제안을 수락하는 '경아'로 분해 새로운 변신을 선보인다. '복직경찰'로 첫 호흡을 맞추는 차태현과 엄지원의 현실감 넘치는 부부 연기와 각기 다른 개성을 지닌 다섯 남매 '봄'(도영서), '여름'(김나은), '가을'(정한솔), '겨울'(심지안), '새봄'(김라희)이 펼칠 가족 케미스트리 역시 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.
'복직경찰'은 '슈퍼스타 감사용', '국가대표2' 등의 작품에서 유쾌한 오락성과 묵직한 감동을 함께 선사해 온 김종현 감독이 연출을 맡았다. 개성 강한 캐릭터들이 만들어내는 앙상블과 현실감 넘치는 웃음, 따뜻한 휴머니즘을 균형감 있게 담아낸 김종현 감독은 '복직경찰'을 통해 액션과 코미디, 그리고 공감을 부르는 가족애를 전할 예정이다.
차태현과 엄지원이 선보일 부부 시너지와 개성 넘치는 다섯 남매의 활약으로 기대를 모으는 영화 '복직경찰'은 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com