신세계푸드, 국내산 멜론 활용한 베이커리 디저트 2종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 6일 국내산 멜론 디저트 2종을 출시했다
- 떠먹는 멜론 케이크와 멜론맛크림빵을 이마트 베이커리서 판매한다
- 멜론 풍미 살린 여름 베이커리로 무더위 입맛을 겨냥했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 여름 제철 국내산 멜론을 활용한 디저트 2종을 출시했다.
최근 식품업계에서는 수박, 복숭아와 함께 향긋한 풍미와 부드러운 단맛을 지닌 멜론을 활용한 여름 시즌 디저트가 주목받고 있다. 음료와 빙수를 넘어 케이크, 크림빵 등 베이커리 제품으로 활용 범위가 확대되면서 관련 수요도 늘고 있다.
이에 신세계푸드는 국내산 멜론을 활용한 '떠먹는 멜론 케이크'와 '멜론맛크림빵' 등 신제품 2종을 전국 이마트 베이커리 매장에서 선보였다.
'떠먹는 멜론 케이크'는 부드러운 케이크 시트 사이에 멜론잼과 멜론 과육을 층층이 쌓고, 상단에 큼직하게 썬 생멜론을 올린 제품으로 가격은 9980원이다. '멜론맛크림빵'은 부드러운 빵 안에 멜론맛 크림과 커스터드 크림을 채우고 겉면에 멜론피를 올려 구워낸 제품으로, 가격은 2입 기준 4980원이다.
신세계푸드 관계자는 "무더운 여름철 입맛을 돋우는 멜론의 시원하고 달콤한 풍미를 베이커리 디저트로 신선하고 다채롭게 즐길 수 있도록 이번 신제품을 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com