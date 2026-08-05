인천 송도·검단신도시에 초·중·유치원 3개교 신설…2030년 3월 개교

AI 핵심 요약beta
- 인천시교육청이 5일 송도·검단에 3개교 신설했다
- 송도아라1초·검단5중·검단9유 치원은 2030년 3월 개교한다
- 신설 학교는 특수학급 포함해 교육수요 대응한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도와 검단신도시에 초등학교와 중학교가 신설된다.
인천시교육청은 송도 검단신도시에 초등학교를 비롯, 3개교 신설이 교육부의 '2026년 제3차 중앙투자심사'를 통과했다고 5일 밝혔다.
신설 학교는 가칭 송도아라1초교와 검단5중학교, 검단9유치원으로 모두 2030년 3월 개교를 목표로 한다.
송도아라1초교는 연수구 송도동 544의14 일대에 병설유치원을 포함해 41학급 규모로 설립될 예정이다.
검단신도시 세 번째 중학교인 검단5중은 검단구 불로동 산126의1 일대에 특수학급 1학급을 포함해 40학급 규모로 설립된다.
검단9유치원은 검단택지개발지구 내 다섯 번째 단설 유치원으로 마전동 산179의1 일대에 일반 12학급, 특수 3학급 등 15개 학급 규모로 개원한다.
인천시교육청 관계자는 "지역 개발에 따른 교육 수요를 면밀히 분석해 균형 잡힌 교육 기반을 구축할 것이다"며 "신설 학교는 학생들이 안전하고 쾌적하게 학습할 수 있도록 조성할 것"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com