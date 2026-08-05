토요타 '올 뉴 RAV4', 月 30만원에 잔존가치 보장 구매 프로그램

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 토요타코리아가 6세대 완전변경 모델 '올 뉴 RAV4'를 출시하고 국내 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장 공략을 강화한다. 연비 중심의 HEV XLE와 전자식 사륜구동 시스템 E-Four를 적용한 HEV LIMITED를 앞세워 경제성과 주행 성능을 모두 원하는 소비자 수요를 공략한다는 전략이다.

한국수입자동차협회에 따르면 국내 수입차 시장에서 하이브리드 비중은 2021년 26.7%에서 2025년 52.2%로 확대됐다. 2025년 수입차 전체 신규등록 30만7377대 가운데 하이브리드 차량은 16만575대에 달했다.

토요타 역시 하이브리드 중심의 판매 구조를 강화하고 있다. 지난해 토요타·렉서스 국내 판매량 2만4655대 가운데 하이브리드 모델은 2만2409대로 90.9%를 차지했다.

이번 올 뉴 RAV4는 개선된 TNGA-K 플랫폼을 적용해 차체 비틀림 강성을 기존 대비 약 10% 높였다. 토요타 브랜드 최초로 A필러와 서스펜션 타워를 직접 연결하는 NVR 구조와 고감쇠 접착제를 적용해 주행 안정성과 정숙성을 개선했다.

적재 공간도 이전 세대보다 16리터 늘어난 749리터(VDA 기준)를 확보했다.

인포테인먼트 시스템에는 LG유플러스와 협업한 차세대 커넥티드 서비스 '토요타 커넥트'를 처음 적용했다. 통신형과 내장형을 결합한 하이브리드 내비게이션과 네이버 클로바 기반 AI 음성인식을 지원한다.

스마트폰 애플리케이션을 통한 차량 원격 제어와 차량 내 토요타 TV, 음악 큐레이션 서비스 '에센셜' 등도 제공한다. 예방 안전 사양인 토요타 세이프티 센스에는 운전자 모니터링 카메라와 전방 교차 차량 감지 기능이 새로 추가됐다.

올 뉴 RAV4' 실내 모습 [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.08.05 hkj77@hanmail.net

◆ 19.0km/L 연비 앞세운 HEV XLE

HEV XLE는 경제성과 주행 효율에 초점을 맞춘 모델이다.

2.5리터 직렬 4기통 가솔린 엔진에 최신 하이브리드 시스템과 경량화한 트랜스액슬을 조합했다. 인버터와 모터 등 주행 시스템의 에너지 손실을 줄이고 제어 효율을 높였다.

공인 복합연비는 기존 모델보다 4.5km/L 개선된 19.0km/L다. 시스템 총 출력은 이전보다 12마력 높아진 230마력이다.

새로운 대용량 리튬이온 배터리는 팩 구조를 최적화해 부피를 줄이면서 성능을 높였다. 배터리와 모터 출력 개선을 통해 가속 시 엔진 회전 상승을 억제하고 전자식 무단변속기(e-CVT)를 적용해 변속 충격도 줄였다는 설명이다.

외관에는 다크 그레이 메탈릭 색상의 18인치 알루미늄 휠을 적용했다. 실내에는 12.3인치 디지털 계기판과 12.9인치 터치 디스플레이, 운전석 파워시트와 앞좌석 열선 시트 등을 기본 적용했다.

◆ E-Four 적용한 HEV LIMITED…239마력

상위 모델인 HEV LIMITED는 전자식 사륜구동 시스템 E-Four를 적용해 주행 성능과 편의 사양을 강화했다.

시스템 총 출력은 기존 모델보다 17마력 증가한 239마력이며 공인 복합연비는 15.6km/L다.

E-Four는 주행 상황에 따라 후륜 모터를 구동하는 방식으로 마찰력이 낮은 노면이나 경사로에서 주행 안정성을 높이고 코너링 시 응답성을 강화한다.

외관에는 20인치 대구경 알루미늄 휠을 적용했다. 실내에는 기존 기계식 케이블을 대체한 시프트 바이 와이어 방식의 전자식 시프트 레버를 탑재했다.

핸즈프리 파워 백도어와 앞좌석 통풍 시트, 뒷좌석 열선 시트 등도 제공한다. 헤드업 디스플레이와 차량 주변을 360도로 확인할 수 있는 파노라믹 뷰 모니터, 45W USB-C 충전 단자도 적용했다.

◆ 잔존가치 최대 65% 보장 금융상품 운영

토요타코리아는 올 뉴 RAV4 출시에 맞춰 잔존가치 보장형 금융 프로그램 'RAV4 어메이징 스위치'도 운영한다.

해당 프로그램을 이용하면 월 30만원 초반대의 납입금으로 차량을 운용할 수 있으며 계약 만기 시 차량 가격의 최대 65%에 해당하는 중고차 잔존가치를 보장받을 수 있다.

계약 만기 후 토요타 차량을 다시 구매하면 최초 구매 차량 가격의 5%에 상당하는 추가 혜택도 제공한다.

토요타코리아는 경제성을 중시하는 HEV XLE와 사륜구동 성능 및 상품성을 강화한 HEV LIMITED를 통해 확대되는 국내 하이브리드 SUV 수요에 대응한다는 계획이다.

hkj77@newspim.com