外媒聚焦BTS北美巡演：为美国多地带来显著经济效益

纽斯频通讯社首尔8月5日电 英国《卫报》报道称，韩国男团防弹少年团（BTS）时隔4年重启世界巡演，正在北美地区产生显著经济带动效应，不仅提振演出市场繁荣，也促进当地酒店、餐饮、交通等相关产业消费增长。

防弹少年团纽约演出现场。【图片=BigHit Music提供】

据HYBE旗下BigHit Music公司4日消息，《卫报》重点关注了防弹少年团于今年8月至9月在北美7座城市举行共16场演唱会的巡演安排，分析其对当地经济的拉动作用。

报道称，今年5月，防弹少年团在美国拉斯维加斯举行的4场演唱会全部售罄，活动期间，从大型酒店到唐人街小型咖啡馆均迎来客流增长，预计共创造约3.4亿美元的经济效益。

8月1日至2日，防弹少年团在美国新泽西州大都会人寿体育场（MetLife Stadium）举行演唱会，两天共吸引约15.7万名观众，大量粉丝聚集纽约曼哈顿韩国城等地区，进一步带动当地消费。

旅游经济咨询机构Tourism Economics经济发展部门负责人迈克尔·马里亚诺在接受《卫报》采访时表示，如果将门票以外的住宿、餐饮、交通等关联消费计算在内，防弹少年团巡演带来的经济影响力可与世界杯相媲美，甚至更高。

巡演带来的市场效应也体现在企业经营业绩上。BigHit Music母公司HYBE今年第二季度营业收入达到1.45万亿韩元，首次实现韩国娱乐行业单季度营业收入突破1万亿韩元，并创下公司成立以来单季度最高纪录。

纽约韩国文化院视觉艺术负责人尹宝拉（音）接受《卫报》采访时表示，K-pop已成为海外民众了解韩国语言、化妆品、美食、科技和旅游等韩国文化的重要窗口。

分析认为，随着防弹少年团世界巡演持续推进，其影响力已超出演艺产业本身，对举办城市消费市场及韩国文化产业国际传播均产生积极带动作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社