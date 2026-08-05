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100조 적자인데 세입은 '부동산' 의존…적극 재정 딜레마

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  • 정부가 5일 2026년 세제개편안을 발표해 종부세 중심 세수확대 방안을 내놨다.
  • 종부세 과세기준을 주택가액으로 바꾸고 공정가액비율·최고세율을 올려 향후 5년간 3조4430억원 중 3분의2를 부동산에서 확보한다.
  • 법인세·소득세 감면으로 세수효과가 사실상 제로인 가운데 재정적자·국가채무는 계속 늘어 구조적 문제를 못 고쳤다는 비판이 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3조4000억 더 걷는다지만…종부세가 3분의 2
중장기 세입 대책은 빠져…조세지출 정비 '찔끔'
구조적 재정 적자 해법도 없어

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 재정 적자와 인구구조 변화에 대응하기 위해 세입 기반 확충의 필요성을 강조하면서도 내년도 세제개편안에는 세입 확대를 위한 조치가 담기지 않았다는 비판이 나온다. 안정적 세입 기반보다는 부동산세 강화, 지출구조조정 등에 의존했다는 지적이다.

5일 재정경제부가 발표한 '2026년 세제개편안'에 따르면 세수를 끌어올리는 핵심 조치는 초고가·비거주·다주택에 대한 종합부동산세 강화와 같은 부동산 대책이다.

종부세는 과세 기준을 '주택 수'에서 '주택 가액'으로 전환하고, 공정시장가액비율은 60%에서 최대 80%로, 최고세율은 5.0%로 각각 올렸다. 거주용 1주택자는 기본공제를 기존 12억원에서 14억원으로 늘렸다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난달 30일 세종시 정부세종청사 중앙동 브리핑룸에서 열린 '2026년 세제개편안' 상세브리핑에서 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부]

정부가 전망한 세수 효과도 부동산에 집중됐다. 단계적으로 시행되는 종부세 조정 영향으로 내년에는 8227억원, 2028년 1조966억원, 2029년 2622억원의 세금이 늘 것으로 전망된다. 향후 5년간 전체 개편안의 순세수 증가분인 3조4430억원의 3분의 2 가량이 종부세에서 확보되는 셈이다. 소득세와 법인세는 5579억원, 1636억원이 각각 줄어든다.

재정 적자와 저출생·고령화 대응을 위해 중장기 세입 기반을 넓혀야 한다는 점을 강조한 정부가 법인세·소득세율 조정 같은 광범위한 세입 확대 대신, 특정 자산 계층을 겨냥했다는 비판을 받는 이유이기도 하다.

조세지출(비과세·감면) 정비도 실효성 논란 가능성이 커지고 있다. 전체 241건 중 115건을 손질했지만, 규모가 큰 지출 감면은 건드리지도 못해 실제 감면액은 1조원대에 그쳤다는 분석이다.

구조적 재정적자는 손도 못 대는 것 아니냐는 비판도 나온다. 올해 관리재정수지 적자는 107조8000억원, 국가채무는 1415조원으로 국내총생산(GDP) 대비 51.6%에 달할 것으로 전망되고 있다. 올해 하반기 경제성장전략을 통해 잠재성장률을 높이고 세수를 확대해 국가채무비을 낮추겠다는 선순환 구조를 기대하고 있지만, 인공지능(AI)과 반도체 경기가 변수가 될 수 있다는 전망도 나온다.

늘어난 세수가 채무를 줄이는데 쓰이기 어려운 구조도 논란이다. 정부는 AI 등 첨단산업에 재정을 투입할 방침으로, 세입 증가분이 재정 적자 축소보다 신규 지출에 투입될 가능성이 크기 때문이다.

김우철 서울시립대 교수는 "부동산을 제외한 나머지 주요 세목의 세수 효과는 사실상 '제로'"라며 "조세부담률이 코로나19 이전 수준도 회복하지 못했고, 적자도 여전히 큰 상황에서 정부가 향후 지출을 더 늘리겠다고 한 만큼 세입 기반 확충이 필요하다"고 지적했다.

한편 국민의힘 측은 정부의 세제개편안에 대해 "반도체 호경기로 역사상 최대 초과세수를 걷는 정부가 오히려 3조4000억원의 혈세를 더 걷겠다고 한다"며 "한마디로 '닥치고 세금'"이라고 비판했다.

wideopen@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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