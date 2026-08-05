우리기술 子, 글로벌 석유화학 기업에 정제유 초도물량 선적

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 우리기술 자회사 웨이브정읍이 글로벌 원자재 트레이딩 업체 트라피구라에 정제유 초도물량 220톤을 선적했다고 5일 밝혔다.

웨이브정읍은 지난 6월 트라피구라와 최대 1만5000톤 규모의 정제유 공급계약을 체결했다. 회사에 따르면 후속 물량도 이미 생산 중이며, 내달 중 300톤 규모 추가 수출이 예정돼 있다.

웨이브정읍은 폐플라스틱을 세라믹 촉매로 분해해 고품질 정제유와 나프타급 재생원료를 생산하는 시설이다. 지난해 11월 우리기술과 도시유전이 함께 준공했다. 기존 열분해 방식 대비 에너지 회수율이 2배에 달하며, 연간 최대 생산능력은 4550톤이다.

우리기술 로고. [사진=우리기술]

웨이브정읍은 지난해 9월 국내 최초로 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 설비 및 생산 제품 품질과 성능을 공식 인정받았다. 이후 공정안전관리제도(PSM) 인증과 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC PLUS)을 획득했다. ISCC PLUS 인증은 유럽연합과 글로벌 석유화학사 납품을 위한 필수 요건이다.

싱가포르 본사의 트라피구라는 석유·가스·금속·광물·에너지 분야 국제 공급망을 운영하며 전 세계 2000개 이상의 기업을 고객사로 두고 있다.

회사 관계자는 "이번 선적을 시작으로 트라피구라향 공급 물량이 순차적으로 확대되면 웨이브정읍의 정제유 사업도 본격적인 매출 성장 구간에 진입할 것"이라며 "정제유 수출을 차질 없이 진행하고 트라피구라와의 파트너십을 기반으로 해외 공급 물량 확대와 신규 고객사 확보에 속도를 내겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com