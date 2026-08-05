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실거주·월세 전환에 조세 부담 전가...전월세난 심화 우려

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  • 정부가 5일 세제 개편안을 내놓자 다주택자·비거주 1주택자 보유세가 최대 70%까지 오를 것으로 분석됐다
  • 전월세 물량 감소로 임대인 우위 시장이 형성된 가운데 보유세 인상분이 임차인에게 전가돼 전월세난과 가격 상승이 심화될 수 있다는 우려가 제기됐다
  • 정부는 공급 확대와 금융 지원으로 물량 부족을 해소하겠다고 했으나 시장에선 민간 임대사업자들이 전월세 매물을 내놓도록 유도하는 정책 필요성을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종부세 증가·보유공제 폐지...최대 70% 늘어난 보유세 부담
다주택자·비거주 1주택자, 실거주 및 월세 전환 가능성 ↑
물량 부족 따른 전월세 가격 상승 우려..."전월세 공급 유도해야"

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 세제 개편으로 다주택자와 비거주 1주택자 보유세 부담이 늘어날 것으로 보이는 가운데 이를 임차인에게 전가할 수 있다는 관측이 나온다. 최근 전월세 물량이 줄어들면서 주택임대차 시장이 임대인 우위 시장으로 재편되고 있기 때문이다. 

전월세 물량 부족으로 인해 전월세 가격 상승이 이어지는 상황에서 조세 전가가 이뤄질 경우 전월세난이 심화되는 결과로 이어질 수 있다.

◆ "보유세 최대 70% ↑" 다주택자·비거주 1주택자 조세 전가·매물 회수 가능성

5일 부동산업계에 따르면 정부 세제개편안 발표에 따라 다주택자와 비거주 1주택자 보유세 부담이 크게 늘어나면서 임차인들의 전월세 부담이 커질 수 있다는 진단이 나오고 있다.

우병탁 신한은행 프리미어패스파인더 전문위원에게 의뢰한 보유세 시뮬레이션에 따르면 서울 주요 단지 보유세는 50~70%대 상승률을 기록할 것으로 예상됐다.

예를 들어 1가구 1주택 거주자인 경우 잠실주공5단지 전용면적 82.61㎡ 보유세는 1257만6528원에서 2078만9447원으로 65.3% 증가했고, 은마아파트 전용면적 84.43㎡는 1003만5738원에서 1630만8631원으로 62.5% 늘었다.

같은 면적 단지에 비거주 1주택자는 각각 2520만3638만원, 2045만2758원으로 각각 400만원 이상 보유세가 늘었다.

전날 정부가 발표한 세제개편안에서 종합부동산세는 비거주 1주택자에 대해서는 기본 공제금액이 12억원에서 9억원으로 기준선이 낮아진다. 거주 1가구 1주택자는 14억원으로 상향된다. 1주택자 종부세 보유공제도 거주공제로 바뀐다.

다주택자와 비거주 1주택자들이 이러한 조세 부담을 임차인에게 전가하거나 늘어난 세금을 마련하기 위해 임대인이 전세 매물을 월세로 전환하는 전세의 월세화가 확산될 가능성도 있다. 비거주 1주택자의 경우 전월세 매물에 실거주하면서 종부세 부담을 덜 수도 있다.

특히 올해 서울을 중심으로 전월세 물량이 줄어드는 상황에서 수요 우위 시장 구조가 이어지는만큼 다주택자와 비거주 1주택자들이 이같은 선택에 나설 수 있는 유인이 크다.

부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 4일 기준 서울 지역 전세 매물은 2만 803건으로 올해 1월 1일(2만3060건)에 비해 9.8% 감소했다. 같은 기간 월세 물량도 2만1364건에서 1만7553건으로 17.9% 줄었다.

정부는 이같은 우려에 대해 전월세상한제, 계약갱신청구권 등의 제도가 있기 때문에 당장 조세 전가는 발생하지 않을 것으로 보고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 30일 세제개편안 관련 사전브리핑에서 '보유세 인상이 전월세 가격 상승으로 이어질 가능성이 없는지' 묻는 질문에 "시가 30억원까지는 세 부담이 오히려 줄어드는데 전월세 매물 대부분이 여기에 해당한다"며 "계약갱신청구권과 전월세 상한제가 운영되고 있고 자가 취득이 늘어나면서 임대차 수요도 줄어드는 만큼 전반적인 조세 전가 가능성은 제한적"이라고 말했다.

◆ 전월세 물량 부족 맞물려 전월세난 심화 우려..."임대 사업자 물량 내놓도록 해야"

세제 개편으로 인해 다주택자와 비거주 1주택자들이 실거주로 돌아서거나 전세를 월세로 전환해 임대 매물 감소가 심화될 수 있다는 우려도 나온다. 이렇게 되면 매물 공급 부족에 따른 전월세 가격 추가 상승으로 이어지게 된다.

한국부동산원이 집계한 올해 6월 서울 아파트 월세 통합가격지수는 103.98로 2015년 6월 이후 최고치를 기록했다. 이 수치는 올해 1월을 100.0으로 가정해 산정한 것이다. 같은 기간 아파트 전세 통합가격지수는 올해 1월 100.0으로 가정했을 때 6월 104.39로 가파른 오름세를 보였다.

정부는 추가적인 공급 대책을 통해 물량 부족 우려를 해소한다는 계획이다. 구 부총리는 '세금 규제로 실수요자 피해 등 부작용이 있을 수 있다'는 지적에 대해서는 "주택 공급을 촉진하고 또 주택을 구입하는데 필요한 주택 금융도 무주택자나 청년이나 신혼부부 등에 대해 최대한 애로사항을 해소할 수 있는 대책도 함께 마련하고 있다"고 답했다.

공급 대책에 대해서는 "할 수 있는 최대한의 공급을 하기 위해 그린벨트도 일부 풀고, 지하철 근교·인근이나 국가가 가지고 있는 각종 군시설 등까지 해서 최대한 공급 대책 마련 중에 있다"고 강조했다．

하지만 시장에서는 임대사업자들이 전월세 매물을 시장에 내놓을 수 있도록 하는 정책 마련이 필요하다는 의견을 내놓는다. 정부가 공공 임대주택 공급을 확대한다는 뜻을 밝혔지만 여전히 민간 임대주택의 비중이 훨씬 클 수밖에 없어서다. 

송승현 도시와경제 대표는 "전월세 물량이 부족해 세입자 선택권이 많지 않은 상황에서 임대차 계약이 종료되면 임대인들이 세부담을 반영해 전월세 가격을 매길 것"이라면서 "거주자 중심으로 공제가 이뤄지면 시장의 전월세 매물이 나오기 어려운 만큼 임대사업자들이 전월세 물량을 내놓을 수 있도록 유도해야 한다"고 말했다. 

krawjp@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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