[MLB] '17타수 무안타 침묵' 송성문, 15일 만에 안타…타율 0.208

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 4일 애리조나전에서 15일 만에 안타를 쳤다
- 3타수 1안타로 시즌 타율은 0.208로 올랐다
- 샌디에이고는 1-5로 져 3연승이 끊겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스의 송성문(30)이 긴 타격 침묵을 깨고 보름 만에 안타를 생산했다.
송성문은 4일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 열린 2026 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에 3루수 겸 9번 타자로 선발 출전해 3타수 1안타를 기록했다.
최근 9경기, 17타수 무안타로 묶였던 송성문은 지난달 20일 이후 15일 만에 안타 맛을 봤다. 시즌 타율은 종전 0.204에서 0.208로 소폭 상승했다.
3회초 무사 1루 첫 타석에서는 상대 선발 브랜든 파아트의 체인지업을 공략했으나 2루수 병살타로 돌아섰다. 6회초 두 번째 타석 역시 1루수 땅볼로 물러났다.
팀이 1-3으로 뒤진 8회초 선두 타자로 나선 송성문은 바뀐 투수 후안 모리요와 풀카운트 접전을 벌이다 6구째 한가운데 몰린 직구를 통타해 깔끔한 중전 안타를 때려냈다. 하지만 후속 타선이 삼진과 뜬공으로 침묵하면서 홈을 밟지는 못했다.
수비에서는 핫코너를 든든하게 지켰다. 2회말 1사 3루 위기에서 제임스 맥캔의 땅볼을 잡아 정확한 홈 송구로 3루 주자를 잡아냈다. 이어 라이언 월드슈미트의 강한 타구까지 빠른 판단으로 처리해 이닝을 끝냈다.
샌디에이고는 1-5로 져 3연승 행진이 멈췄다. 시즌 성적 58승 55패를 기록하며 내셔널리그 서부지구 3위에 머물렀고 2위 애리조나는 60승(53패) 고지를 밟았다.
psoq1337@newspim.com