KTX·SRT 통합 9월1일 시행…호남·전라선 좌석 1만 3000석 증편

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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 9월 1일 KTX·SRT 통합 운영 시작과 함께 호남선과 전라선 열차 운행이 대폭 늘어나 좌석 공급이 주중 5700여석, 주말 7300여석 확대된다고 4일 밝혔다.

KTX·SRT 통합은 국토교통부와 한국철도공사, 에스알(SR)이 추진하는 고속철도 서비스 개선의 핵심 사업이다. 일원화된 예매 체계 구축과 열차 공급 확대를 통해 국민의 이동권을 보장하고 지역 간 접근성을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

광주 송정역. [사진 = 뉴스핌DB]

호남선은 주중(월∼목) 하루 운행횟수가 95회에서 100회로 주말(금∼일)은 96회에서 100회로 각각 늘어난다. 좌석은 주중 3742석, 주말 4822석이 추가 공급된다.

전라선은 주중 40회에서 45회, 주말 45회에서 54회로 증편된다. 주중 1957석, 주말 2511석이 더 확보돼 승차 기회가 크게 확대된다.

전국 단위로 보면 주중 하루 1만 5000석, 주말 하루 1만7000석 규모의 좌석이 추가되며 주말 열차는 26회 더 투입된다. 수서축 좌석 공급이 약 30% 늘어나 전남광주에서 수도권 남부 접근성이 개선될 전망이다.

고속철도 운임은 기존 KTX보다 평균 10% 낮아지며 모든 통합 열차 이용객에게 결제금액의 5%를 마일리지로 적립한다. 기존 SRT 구간에도 환승 할인과 온라인 특가 등 혜택이 확대 적용된다.

이용 편의 개선을 위해 8월3일 통합 예매 앱 '코레일+(플러스)'가 출시됐다. KTX와 SRT를 하나의 앱에서 예매할 수 있으며 9월1일 운행 열차 승차권은 8월5일 오전 10시부터 예매 가능하다.

전남광주통합특별시는 이번 통합이 지역 주민의 교통비 부담을 줄이고 서울·수도권 접근성을 높여 관광과 기업 활동, 지역경제 활성화에도 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대했다.

김종호 광역교통과장은 "고속철도 통합 운영은 호남권 접근성을 개선하는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 호남권 고속철도 좌석 추가 확보 등 지역 수요가 국토부 정책에 반영되도록 긴밀히 소통해 나가겠다"고 말했다.

국토부는 통합 열차 운행 이후에도 2027년부터 신규 고속차량 31편성을 순차 도입하고 2028년 말 개통 예정인 평택~오송 2복선화 사업과 연계해 열차 운행과 좌석 공급을 지속 확대할 계획이다.





ej7648@newspim.com