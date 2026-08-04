완주군, 2차 공공기관 유치 기반 '구축'...188만평 추가 부지 확보

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갈산리·반교리 일원 623만㎡ 완료, 클러스터 용지 부족 문제 대응

농생명·식품·에너지·공간정보·바이오 분야 특화기관 유치 전략 본격화

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 2차 공공기관 이전에 대비해 대규모 추가 부지 확보와 활용 계획을 마련하며 공공기관 유치를 위한 선제 대응에 나섰다고 4일 밝혔다.

군은 기존 혁신도시 내 클러스터 부지 부족 문제를 해결하기 위해 '정책사업 기초조사 및 기본구상 용역'을 추진하고 추가 이전 대상 부지 검토와 활용 방안 마련을 완료했다.

완주군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.04 lbs0964@newspim.com

이 용역은 지난해 10월부터 지난 5월까지 진행됐으며 기존 혁신도시 내 클러스터 부지 3필지 3만4637㎡ 부족 문제에 대응하기 위해 추진됐다.

군은 이서면 갈산리와 반교리 일원 국·공유지를 대상으로 623만㎡(188.4만 평) 규모의 추가 부지를 검토했으며 묘포장 등 활용 가능한 주변 부지를 중심으로 단기·중장기 확장 계획도 마련했다.

정부의 공실 건물과 기존 부지 활용 방안에도 대비하고 있다. 혁신도시 내 입주 가능 건물과 활용 가능 부지를 현장 조사해 다양한 방식의 공공기관 이전 수요에 대응할 계획이다.

완주군은 농촌진흥청 산하 4개 국립연구기관을 비롯해 한국식품연구원, 공간정보연구원, 한국전기안전공사 등이 집적된 국가 농생명·식품 및 공간정보 연구거점으로 평가받고 있다.

특히 전북도의 금융중심지 지정 전략과 연계해 농협중앙회, 중소기업은행, 한국투자공사, 각종 공제회 등 금융 관련 기관 유치에도 협력하고 있으며 농생명·식품, 에너지·탄소중립, 공간정보, 바이오 분야 중심의 기능집적형 공공기관 유치에 집중하고 있다.

주요 유치 대상으로는 농생명·식품 분야 한국식품산업협회와 식품안전정보원, 에너지·탄소중립 분야 한국에너지기술평가원과 한국환경공단, 공간정보 분야 공간정보산업진흥원과 국토지리정보원, 바이오·첨단연구 분야 한국원자력의학원과 한국산업기술진흥원 등이 거론되고 있다.

유희태 완주군수는 "기존 혁신도시의 확장성을 고려해 선제적으로 마련한 대규모 부지와 타당성 논리를 바탕으로 공공기관 2차 이전을 이끌어내겠다"며 "탄탄한 산업·연구 기반 위에 새로운 성장동력을 확보해 지역경제 도약을 이루겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com