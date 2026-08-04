권익현 부안군수, 정부부처 잇단 방문...새만금·현안지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 권익현 부안군수는 4일 중앙부처를 찾아 현안 지원을 요청했다
- 새만금 부안권역 RE100 산단 등 개발계획 반영을 건의했다
- 9월 풍수해 정비사업 공모 선정에도 정부 협력을 구했다
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9월 풍수해생활권 종합정비사업 공모 지원 건의, 지역 성장 기반 확보 총력
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 새만금 개발과 재난안전 분야 핵심 현안 해결을 위해 중앙부처와의 협력 강화에 나서며 정부 차원의 지원 확보에 총력을 기울이고 있다고 4일 밝혔다.
권익현 부안군수는 전날 정부세종청사를 방문해 국무조정실과 행정안전부 주요 관계자들을 잇달아 만나 군 주요 현안에 대한 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.
권 군수는 국무조정실 송헌규 새만금사업추진지원단 부단장을 만나 새만금 부안권역 RE100 국가첨단산업단지 조성 반영, 3권역 관광레저용지의 농생명용지 편입 제외 및 복합개발용지 전환, 전략적 유보지 개발계획 반영 등을 건의했다.
권 군수는 "부안권역은 매립이 완료된 부지와 풍부한 재생에너지를 갖춘 최적의 산업입지"라며 "새만금 기본계획에 부안군민이 체감할 수 있는 실질적인 성장 기반이 반영돼야 한다"고 강조했다.
이에 송헌규 부단장은 군이 건의한 사항을 충분히 검토하고 주민설명회와 지자체 의견수렴 과정에서도 지속적으로 논의하겠다는 입장을 밝혔다.
이어 행정안전부를 방문한 권 군수는 노홍석 참여혁신조직실장, 황순조 사회재난대응국장, 박형배 안전예방정책실장을 차례로 만나 오는 9월 예정된 줄포지구와 위도지구 풍수해생활권 종합정비사업 공모 선정을 위한 지원을 요청했다.
권익현 군수는 "지역의 미래와 군민 안전이 걸린 현안 해결을 위해 중앙부처와 지속적으로 소통하겠다"며 "정부 정책과 국가예산에 군 사업이 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com