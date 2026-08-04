부산교육청, 상시 대입상담 지원체계 구축·운영…정보 격차 해소

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취약계층 등 맞춤형 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 다양한 대입상담 프로그램으로 수시모집을 준비하는 수험생과 학부모의 불안 해소에 나선다.

시교육청은 2027학년도 대입 수시모집을 준비하는 학생과 학부모를 대상으로 '연중 상시 1대1 맞춤형 대입상담 지원체계'를 구축해 운영한다고 4일 밝혔다.

시교육청은 부산진학지원단과 부산진로진학지원센터를 중심으로 ▲찾아가는 대입상담교실▲대입 지원관과 함께하는 대입상담실(주간)▲대입길마중(야간)▲e-대입길마중(온라인)▲수시·정시 집중상담기간▲대입상담캠프▲구·군 진로교육지원센터 대입상담▲취약계층 집중상담주간 등을 운영한다.

부산시교육청이 2027학년도 대입 수시모집을 준비하는 학생과 학부모를 대상으로 '연중 상시 1대1 맞춤형 대입상담 지원체계'를 구축해 운영한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

'찾아가는 대입상담교실'은 부산진학지원단 소속 전문위원이 직접 학교를 방문해 학생 1인당 50분씩 1대1 맞춤형 상담을 진행하는 프로그램이다.

상담을 희망하는 학생의 학부모와 담임교사도 참여할 수 있으며 대입 정보 접근이 상대적으로 어려운 지역 학교를 우선 지원해 정보 격차 완화를 도모한다.

'대입 지원관과 함께하는 대입상담실'은 입학사정관 출신 대입 지원관이 부산진로진학지원센터 개인상담실에서 학부모를 대상으로 1대1 대면 상담을 진행하는 주간 프로그램이다.

월요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 4시20분까지 하루 10회 운영하며 학교생활기록부와 모의평가 성적표 등을 지참하면 보다 구체적인 상담이 가능하다.

주간 방문이 어려운 직장인 학부모와 학생을 위해 야간 프로그램 '대입길마중'도 마련했다. 월요일부터 목요일까지 오후 7시부터 8시50분까지 하루 6회 운영되며 부산진학지원단 전문위원이 저녁 시간대 상담을 이어간다.

온라인 상담 'e-대입길마중'은 연중무휴로 운영된다. 부산진로진학지원센터 누리집에 진학·입시 관련 질문을 올리면 부산진학지원단 전문위원이 게시판을 통해 답변을 제공한다.

수시모집과 정시모집 원서접수 전에는 '수시·정시 집중상담기간'을 별도로 편성해 1대1 대면 상담을 하루 30회까지 집중 운영한다.

이 외에도 대입상담캠프, 구·군 진로교육지원센터 대입상담, 특수교육 대상자·다문화 청소년·학교 밖 청소년 등을 위한 '취약계층 집중상담주간' 등도 함께 운영해 진학정보 취약계층에 대한 맞춤형 지원을 강화하고 있다.

김석준 교육감은 "신뢰할 수 있는 대입 정보를 공교육을 통해 얻고 자신의 적성과 진로에 맞는 대입 전략을 세울 수 있도록 하겠다"며 "상담의 사각지대에 놓이는 학생이 단 한 명도 없도록 시간과 지역, 계층의 벽을 낮춘 상담 지원체계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com