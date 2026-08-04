경기도교육청, 2027학년도 대입 수시 맞춤형 진학상담 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 4일 수시모집 앞두고 맞춤형 대입진학 상담을 연속 운영한다고 밝혔다.
- 8월 5일부터 11일까지 수원·의정부 거점에서 수험생 대상 1대1 대면 상담을 실시한다.
- 8월 10일부터 9월까지 화상상담을 확대해 리더교사들이 학생 맞춤 수시 전략을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10일부터 수시 접수 기간까지 방과 후 온라인 화상상담 확대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 2027학년도 대학입시 수시모집을 앞두고 수험생 및 학부모를 위한 학생 맞춤형 대입진학 상담을 연속 운영한다고 4일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 진학상담은 수시모집 전형 기간을 앞두고 급증하는 상담 수요에 대응하고 사교육비 부담을 경감하는 한편 공교육 중심의 맞춤형 진학 지도를 강화하기 위해 마련됐다. 상담 방식은 대면상담과 화상상담 두 가지로 병행해 진행된다.
대면상담은 오는 8월 5일부터 11일까지 평일 5일간 운영된다. 장소는 경기진학정보센터 남부(수원)와 북부(의정부) 두 곳의 거점에서 진행되며 사전 신청한 학생을 대상으로 1대1 개인 맞춤형 상담을 제공한다.
지리적 여건이나 일상 일정으로 센터 방문이 어려운 수험생을 위해 화상상담도 확대 운영한다.
화상상담은 오는 8월 10년부터 9월 수시전형 원서 접수 마감 기간까지 계속된다. 방과 후 시간대를 활용한 온라인 상담을 통해 학생과 학부모의 접근성을 높였다.
이번 대면·화상 상담에는 대입 지도 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 경기도 대입진학지도 리더교사들이 상담교사로 참여한다. 교사진은 학생의 적성과 희망 진로, 성적 등을 다각도로 분석해 맞춤형 수시 지원 전략을 조언할 예정이다.
김영숙 경기도교육청 중등교육과장은 "수시모집을 앞두고 정교한 진학 전략 수립이 매우 중요한 시점"이라며 "전문성을 갖춘 리더교사의 1대1 상담을 통해 수험생과 학부모가 사교육 의존 없이 공신력 있는 진학 정보를 얻길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com