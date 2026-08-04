전남광주, 8월 농촌체험휴양마을에 나주 명하쪽빛마을 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별자치시가 4일 나주 명하쪽빛마을을 선정했다.
- 명하쪽빛마을은 5대째 잇는 전통 쪽염색 체험마을이다.
- 청년카페·돌봄공간 조성해 상생모델을 추진했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별자치시는 8월 추천 농촌체험휴양마을로 나주 문평면 명하쪽빛마을을 선정했다고 4일 밝혔다.
명하쪽빛마을은 국가무형문화재 염색장 고(故) 윤병운 선생의 전통 쪽염색 기법을 5대째 이어오는 마을이다. 조선시대부터 명맥을 유지한 쪽염색 기술을 현대적 체험 프로그램으로 재해석해 농촌관광 거점으로 육성했다는 평가다.
마을은 생쪽 수확부터 천연염색을 통한 스카프·손수건 제작까지 전 과정을 직접 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했다. 체험객이 제작한 스카프와 베개 등은 인근 영아원에 기부하며 지역사회 나눔 활동도 병행하고 있다.
명하쪽빛마을은 단순 체험 운영을 넘어 통합 돌봄 마을 조성을 목표로 하고 있다. 유휴 공간을 청년 카페와 돌봄 공간으로 리모델링하고 마을 내 인적·물적 자원을 연계해全村 차원의 돌봄 인프라를 구축한다는 계획이다.
이를 통해 어르신과 청년이 함께 상생하는 모델을 만들고 전통문화와 농촌 공동체 가치를 알리는 모범 사례로 발전시킨다는 방침이다.
김현미 전남광주특별자치시 농업정책과장은 "명하쪽빛마을은 자연과 전통, 사람이 어우러진 공간으로 마을 역사와 공동체 가치를 체험할 수 있는 특별한 곳"이라며 "앞으로도 농촌체험휴양마을을 지속 육성·지원해 농촌관광 활성화와 농가소득 증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.
체험 프로그램 안내와 숙박 문의는 공식 누리집에서 확인할 수 있으며 단체체험은 사전 협의를 통해 신청 가능하다.
ej7648@newspim.com