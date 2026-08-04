콘진원, '한-아세안 K콘텐츠 비즈위크' 성료…상담액 6000만 달러

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 7월 28일부터 30일까지 인도네시아 자카르타에서 개최한 '2026 한-아세안 K콘텐츠 비즈위크'를 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

콘진원 인도네시아 비즈니스센터 주도로 열린 이번 행사에서는 수출 상담 706건, 상담액 6000만 달러, 업무협약 19건의 성과를 거두며 국내 콘텐츠 기업의 아세안 시장 진출 기반을 확대했다.

이번 행사에는 MBC, KBS미디어, SLL중앙, ㈜아이코닉스, 대원미디어(주) 등 방송, 애니메이션, 캐릭터, 게임 분야의 국내 콘텐츠 기업 32개 사가 참가했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난 7월 28일부터 30일까지 인도네시아 자카르타에서 개최한 '2026 한-아세안 K-콘텐츠 비즈위크'에 참가한 '케이크 주식회사'가 인도네시아 바이어와 비즈니스 상담을 하고 있다. [사진=콘진원] 2026.08.04 alice09@newspim.com

참가기업들은 인도네시아, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 아세안 4개국과 호주에서 참여한 주요 바이어 97개 사를 대상으로 일대일 비즈니스 상담을 진행했다.

콘텐츠 유통과 지식재산(IP) 사업화, 공동제작, 투자 등 다양한 협력 방안을 논의하며 실질적인 사업 협력 기반을 마련했다.

참가기업들은 행사 종료 이후에도 현지 바이어와 후속 협의를 이어가며 계약 체결과 공동사업 발굴을 지속적으로 추진할 예정이다.



행사 기간에는 인도네시아 창조경제부 아이린 우마르 차관이 기조 발표자로 참여한 콘텐츠 IP 비즈니스 포럼이 열렸다.

'콘텐츠 IP 사업의 잠재력 확대: 인도네시아 시장 전략과 협력 기회'를 주제로 열린 이번 포럼에서는 인도네시아 콘텐츠 IP 산업의 성장 전략과 정부 지원 정책, 양국 간 콘텐츠 산업 협력 방향을 제시했다.

이어 현지 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 뷰, 식음료 브랜드 코피 끄낭안, 라이선싱 전문기업 더 라이선싱 가이, 국내 애니메이션 제작사 캠프파이어애니웍스 관계자들이 패널 토론에 참여해 콘텐츠 IP 사업화 사례와 현지 시장 진출 전략, 민간 협력 확대 방안을 공유했다.

아세안은 약 7억 명의 인구와 빠르게 성장하는 디지털 콘텐츠 소비시장을 기반으로 글로벌 콘텐츠 산업의 주요 성장 시장으로 주목받고 있다.

특히 인도네시아는 세계 4위의 인구 규모와 높은 OTT 이용률을 바탕으로 국내 콘텐츠 기업의 아세안 시장 진출을 위한 핵심 거점으로 평가받는다.

이러한 시장 성장 가능성에 주목해 2021년 처음 개최한 '한-아세안 K콘텐츠 비즈위크'는 국내 콘텐츠 기업과 아세안 지역 바이어를 연결하는 대표적인 콘텐츠 비즈니스 행사로 자리매김하고 있다.

신화범 콘진원 인도네시아 비즈니스센터 센터장은 "이번 행사를 통해 국내 콘텐츠 기업들이 아세안과 호주의 주요 바이어를 한자리에서 만나 수출 상담뿐 아니라 라이선싱, 공동제작, 투자 등 다양한 협력 가능성을 구체화했다"라고 밝혔다.

이어 "이번 행사에서 확인한 높은 관심이 실질적인 수출 계약과 공동사업으로 이어질 수 있도록 후속 상담과 현지 네트워크 지원을 지속해 나가겠다"라고 덧붙였다.

alice09@newspim.com