三星SDS牵头建设韩国国家AI计算中心

纽斯频通讯社首尔8月4日电 韩国三星SDS 3日宣布，总投资约2.5万亿韩元（约合人民币118亿元）的国家人工智能（AI）计算中心项目正式开工建设。该项目计划于2028年建成，将部署约1.5万块人工智能芯片，为韩国人工智能产业发展提供公共算力支撑。

图为韩国国家AI计算中心设计图。【图片=三星SDS提供】

三星SDS当天表示，公司与韩国科学技术信息通信部、韩国AI计算中心（KOACC）在全罗南道海南郡Solaseado数据中心园区举行国家AI计算中心开工仪式。

据介绍，国家AI计算中心是韩国政府推进"跻身全球人工智能三强"战略的重要基础设施项目。项目建成后，将配置包括高性能图形处理器（GPU）和神经网络处理器（NPU）在内约1.5万块人工智能芯片，为初创企业、中小企业、高校和科研机构提供人工智能模型训练、推理和数据处理所需的算力资源，并支持行业专用人工智能模型研发、人工智能服务测试验证等工作。

韩国政府还计划面向难以自建人工智能算力基础设施的企业和机构，推出算力使用券、费用优惠等支持措施，并支持国产神经网络处理器（NPU）的研发、性能验证和商业化应用，推动韩国人工智能芯片产业生态发展。

作为项目联合体牵头企业，三星SDS主导成立了项目实施法人——韩国AI计算中心（KOACC），将负责计算中心的设计、建设、人工智能基础设施部署及后续运营。

据三星SDS介绍，项目联合体于2025年10月独家参与国家AI计算中心建设项目投标，随后成立特殊目的公司（SPC）筹备工作组；2026年3月被确定为优先谈判对象，5月正式中标，6月完成韩国AI计算中心（KOACC）设立。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社