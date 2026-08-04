调查：中秋节假期韩国人赴日、华旅游热度排名靠前

纽斯频通讯社首尔8月4日电 韩国旅游企业教元旅游（Kyowon Tour）旗下旅游品牌"旅行易"（Travel Easy）4日发布的中秋假期出境游预订数据显示，今年韩国中秋假期出境游需求主要集中在日本、中国等短途目的地，欧洲长线旅游市场继续保持较高热度。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

数据显示，以9月23日至27日中秋假期出发旅游商品为统计对象，日本以32.8%的预订占比位居第一，中国以25.4%的占比排名第二。

分析认为，在韩元汇率走弱、物价上涨以及国际航线燃油附加费维持较高水平等因素影响下，价格相对更具优势、飞行时间较短的近程旅游目的地受到更多韩国游客青睐。

赴中国旅游产品中，以太行山、长白山、张家界等自然风景区为核心的线路占中国旅游产品预订量的72.9%，成为最受欢迎的产品类型，反映出中老年游客对自然风光旅游线路的偏好。

长线旅游方面，北欧、西欧和南欧分别以8.8%、7.2%和4.5%的预订占比位列热门目的地第三至第五位。业内认为，不少游客利用中秋假期叠加年假安排长途旅行，带动了欧洲旅游需求持续保持热度。

相比之下，以往在韩国长假期间较受欢迎的东南亚旅游市场出现降温，越南和泰国均未进入热门目的地前五。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社