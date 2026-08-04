삼성자산운용, 'KODEX 미국CPU반도체TOP10' ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 4일 미국 CPU 기업에 투자하는 KODEX 미국CPU반도체TOP10 ETF를 신규 상장했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 ARM·AMD·인텔 등 CPU 3대 기업과 퀄컴 등 밸류체인 10개 종목에 집중 투자하도록 설계됐다.
- AI 에이전트 시대 오케스트레이션 기능 중요성으로 CPU 수요와 고성능 칩 경쟁이 늘어날 것이라고 전망했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 4일 중앙처리장치(CPU) 기업에 투자하는 'KODEX 미국CPU반도체TOP10' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 해당 ETF는 글로벌 CPU 시장을 이끄는 ARM, AMD, 인텔 등 CPU 3대 기업에 집중 투자하는 상품이다.
삼성자산운용 측은 AI 에이전트 시대로 접어들면서 GPU의 작업을 배분하고 관리하는 '오케스트레이션' 기능의 중요성이 커지고 있다고 설명했다. 이는 곧 CPU의 수요 증가로 이어지고 있으며, 이에 따라 고성능 CPU 물량을 확보하기 위한 글로벌 빅테크 기업들 사이 경쟁이 치열해지고 있다는 것이다.
실제로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 3월 열린 GTC 2026 행사에서 차세대 CPU '베라(Vera)' 개발 계획을 공개하며 CPU 영역을 강화한다고 밝혔다. 구글은 자체 개발한 CPU '엑시온(Axion)'을 데이터센터에 순차 적용 중이며, 마이크로소프트도 에이전틱 AI에 특화된 클라우드용 CPU '애저 코발트 200'을 선보였다. ARM 역시 메타와 손잡고 창립 35년 만에 처음으로 데이터센터 전용 자체 CPU 'Arm AGI CPU'를 출시하며 시장에 뛰어들었다.
KODEX 미국CPU반도체TOP10은 이러한 글로벌 CPU 공급난에 주목해 CPU 선두 기업과 밸류체인 기업에 집중 투자하도록 설계됐다. 기초지수는 'Indxx US CPU Semiconductor TOP10'으로 미국 상장 보통주 또는 ADR 중 시가총액 100억달러 이상, 3개월 평균 하루 거래대금 1000만달러 이상인 종목을 대상으로 총 10개 종목을 편입한다.
ARM, AMD, 인텔에 각각 25% 이상 투자하며, 퀄컴, 마벨테크놀로지, 나비스타반도체, 케이던스디자인시스템즈 등 CPU 밸류체인에 속한 기업들도 포함한다.
김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 에이전트 시대에는 전체 시스템을 조율하고 데이터와 작업 흐름을 통제하는 CPU의 비중이 한층 커질 것"이라며 "이를 선점하기 위한 수요는 앞으로도 계속 늘어날 전망"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com