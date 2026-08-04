한화자산운용, SK하이닉스·샌디스크 담은 채권혼합 ETF 상장

연금계좌 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용이 한국과 미국의 대표 메모리 반도체 기업인 SK하이닉스와 샌디스크에 투자하면서도 퇴직연금 계좌에서 100% 편입할 수 있는 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 메모리 반도체 성장성과 국고채의 안정성을 결합해 장기 투자 수요를 겨냥했다.

한화자산운용은 4일 'PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 ETF'를 신규 상장한다고 밝혔다.

이 상품은 SK하이닉스와 미국 낸드플래시 기업 샌디스크를 각각 25%씩, 국고채를 50% 편입하는 구조다. 퇴직연금 감독 규정상 안전자산으로 분류되는 채권 비중을 절반으로 구성해 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 투자 한도 제한 없이 100% 편입할 수 있다.

한화자산운용의 'PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 ETF'. [사진=한화자산운용] 2026.08.04 plum@newspim.com

상품은 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭메모리(HBM), D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체 수요가 커지는 흐름에 초점을 맞췄다. SK하이닉스는 HBM과 D램 경쟁력을, 샌디스크는 기업용 eSSD와 낸드플래시 사업 경쟁력을 바탕으로 메모리 업황 개선의 수혜를 직접 받을 수 있는 '퓨어 플레이어' 기업이라는 점을 반영했다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI 메모리 사이클에 직접 투자하면서도 국고채 50%를 편입해 변동성을 함께 관리할 수 있는 상품"이라며 "퇴직연금에서 반도체 투자 비중을 늘리기 어려웠던 투자자에게 활용도가 높을 것"이라고 말했다.

최근 퇴직연금 시장에서는 주식과 채권을 함께 담아 위험자산 한도를 효율적으로 활용할 수 있는 혼합형 ETF 출시가 늘고 있다. 특히 해외 자산이 포함된 혼합형 ETF는 연금계좌에서 운용하면 과세가 이연되고 연금 수령 시 저율 과세를 적용받을 수 있어 장기 투자 수단으로 활용도가 높다는 평가다.

또 메모리 반도체는 AI 서버 투자 확대와 데이터센터 증설의 핵심 수혜 업종으로 꼽히지만 업황 변동성이 큰 만큼, 채권을 함께 편입한 혼합형 상품은 주가 변동 부담을 낮추면서 성장성에 투자하려는 투자자들에게 대안이 될 수 있다는 분석이 나온다.

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