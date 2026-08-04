전국 광역 단체장 8월 4일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 4일 민원·기업·전시 행사 참석했다
- 이원택·이철우 등은 투자협약·폭염점검·보훈 간담회 등 진행했다
- 부산·경남·인천 등 일부 단체장은 휴가·일정 없음·통상업무만 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-7월 민원처리 우수자 격려 및 간담회(09:30 여는마당)
-산업단지 기업인 간담회(10:30 오창)
-그림책정원 2026년 하반기 기획전 개막행사(15:10 도청 일원)
▲이원택 전북지사
- 네오배터리머티리얼즈코리아(주) 투자 협약식(10:00 지평선산단)
- 폭염 관련 현장행정(14:00 정읍시 일대)
- 제조혁신 피지컬 AI협회 간담회(16:30 회의실)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(391회);합성생물학과 정밀발효(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30) 원융실)
- 호국 보훈 사업 활성화 대책마련 간담회(14:00 접견실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲조상호 세종시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-보훈단체와 소통간담회(14:00 보훈회관(조치원))
▲박수현 충남지사
-충효예 충청정신 실천 업무협약식(14:00 충남보훈관)
▲전재수 부산시장
- 하계 휴가
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
▲우상호 강원도지사
통상업무
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
▲ 박찬대 인천시장
- 일정 없음
▲추미애 도지사
- 통상업무
▲우상호 강원도지사
통상업무
전국 종합=뉴스핌]
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