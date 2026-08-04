남양주, 1733개 건물번호판 교체 및 유지보수 추진

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 3일 스마트 건물번호판 1733개를 정비하는 유지보수 사업을 추진했다.
- 시는 훼손·노후 번호판을 교체하고 QR코드로 시정·안전 정보와 도시브랜드를 홍보할 계획이다.
- 시는 4일부터 9월 11일까지 주소정보시설 QR코드로 참여하는 '주소정보시설을 찾아라!' 이벤트를 진행한다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 스마트 주소정보시설인 건물번호판 1733개에 대한 유지보수를 추진한다고 3일 밝혔다.
시는 훼손·노후 번호판을 정비해 정확한 위치정보를 제공하고 QR코드를 활용해 시정 정보와 도시브랜드 홍보를 강화할 계획이다.
이번 사업은 노후하거나 훼손된 건물번호판을 순차적으로 교체하고 시설물 상태를 점검하는 방식으로 진행된다.
건물번호판에 부착된 QR코드에는 '시장 좀 만납시다', '주소정보시설을 찾아라!', 여름철 주요 재난 국민행동요령 등 각종 시정·안전 정보가 담긴다.
또한 QR코드 화면에는 여유당 이미지를 적용해 '다산 정약용의 도시'라는 남양주의 도시브랜드를 알릴 계획이다.
시는 스마트주소정보시설에 대한 시민 인지도를 높이기 위해 8월 3일부터 9월 11일까지 '주소정보시설을 찾아라!' 이벤트도 함께 진행한다.
참여자는 주변 건물번호판이나 기초번호판에 부착된 QR코드를 통해 이벤트에 참여할 수 있다.
시 부동산관리과장은 "스마트 주소정보시설을 지속적으로 정비해 시민들이 정확하고 편리하게 위치정보를 이용할 수 있도록 하겠다"며 "QR코드를 활용한 시정 정보 제공과 '다산 정약용의 도시' 브랜드 홍보도 강화해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com