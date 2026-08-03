이동석 충주시장 "정부예산 선점·AI 대응·적극행정으로 미래 경쟁력 키워야"

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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장은 3일 전 부서의 국비 확보 노력과 적극행정을 주문했다.

이 시장은 이날 대회의실에서 열린 8월 직원 월례조회에서 "한정된 재원을 시민이 체감하는 사업에 집중하고 변화하는 행정환경에 선제적으로 대응해야 한다"며 이같이 강조했다.

이동석 충주시장. [사진=뉴스핌DB]

이어 연일 이어지는 폭염과 관련해 시민 안전을 최우선 과제로 제시하며 "안전에 안전을 기해 달라"며 현장 중심의 폭염 대응과 안전관리에 만전을 기할 것을 당부했다.

또 "효율적인 시정 운영을 위해 실효성이 낮은 사업은 과감히 정비하고 선택과 집중을 통해 예산 집행의 효율성을 높여야 한다"고 했다. 정부예산 확보와 관련해서는 국·과장뿐 아니라 팀장과 실무자까지 전 직원이 정부 정책과 연계한 국비 확보에 적극 나서야 한다고 덧붙였다.

아울러 을지연습을 앞두고 실전과 같은 대응체계를 갖춰 안전관리에도 빈틈이 없도록 준비할 것을 지시했다.

AI 시대에 대한 대응도 주요 과제로 제시했다. 이 시장은 "충주가 미래 경쟁에서 앞서기 위해서는 10년, 20년을 내다보는 장기 전략이 필요하다"며 "미래 변화를 선도할 정책과 사업을 지속적으로 발굴해야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com