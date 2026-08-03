전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

[KLPGA] 상반기 뜨거웠던 신예 돌풍, 의미있는 기록도 쏟아져

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KLPGA투어가 6일 하반기를 개막하며 신예 김민솔·서교림이 타이틀 경쟁을 이어갈 전망이다.
  • 상반기에는 김민솔 3승 독주와 서교림·임진영·분짠의 첫 우승, 박민지 최다승 타이와 안송이 400경기 출전 기록이 나왔다.
  • 하반기에는 박민지 통산 최다승·상금 70억 돌파와 김민솔 루키 최다승 및 한 시즌 최다 상금 경신 여부가 관전 포인트다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026시즌 KLPGA투어가 어느덧 상반기를 마치고 반환점을 돌았다. 상반기 신예들의 매서운 돌풍이 불었고, 짜라위 분짠(태국)이 의미있는 첫 승을 거뒀다. 상반기 의미있는 기록들이 쏟아진 가운데 곧 시작될 하반기에도 주목할 만한 기록이 넘친다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김민솔이 14일 경기도 양주 레이크우드CC에서 열린 한국여자오픈에서 우승한 뒤 트로피를 들고 기뻐하고 있다. [사진=대회조직위] 2026.06.14 iaspire@newspim.com

2026시즌 상반기 최고의 활약을 펼친 선수는 단연 김민솔(20,두산건설We've)이다. 지난 시즌 추천 선수로 출전한 'BC카드 · 한경 레이디스컵 2025'에서 우승하며 정규투어에 입성한 김민솔은 올 시즌 루키지만 한층 성장한 기량으로 투어를 이끌고 있다.

'iM금융오픈 2026'에서 시즌 첫 승을 신고한 김민솔은 메이저 대회인 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'에 이어 '맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf'까지 우승하며 가장 먼저 시즌 3승 고지에 올랐다. 김민솔은 드라이브 비거리 2위(259.0838야드), 그린적중률 8위(76.2077%)가 증명하듯 화끈한 장타력과 정교한 아이언 샷을 바탕으로 올 시즌 출전한 14개 대회에서 톱텐에 5차례 진입하고 단 한 번의 컷탈락도 기록하지 않는 꾸준함을 과시했다. 김민솔은 웰컴저축은행 대상포인트(313포인트)와 상금(984,529,428원), 신인상 포인트(1,596포인트), 평균타수(70.4130타), 그리고 K랭킹까지 1위에 이름을 올리며 독주를 이어갔다.

2006년생 동갑내기인 서교림(20,삼천리)의 활약도 주목할 만하다. 지난해 우승 없이 신인상을 차지했던 아쉬움을 털어내듯, 서교림은 '2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈'에서 생애 첫 트로피를 들어 올리며 결실을 맺었다. 이어 불과 2주 뒤 '인카금융 더헤븐 마스터즈'에서 또 한 번 정상에 오르며 김민솔의 강력한 라이벌로 급부상한 서교림은 웰컴저축은행 대상포인트(310포인트)와 상금(791,466,000원) 부문에서 김민솔의 뒤를 이어 2위에 안착해, 하반기 펼쳐질 두 신예의 타이틀 경쟁이 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=분짠이 24일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KLPGA 투어 E1 채리티 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.05.24 iaspire@newspim.com

상반기에 치러진 17개 대회에서 총 13명의 우승자가 탄생한 가운데, 3명의 선수가 생애 첫 우승의 감격을 누리며 골프 팬들에게 깊은 감동을 선사했다. 그중에서도 2년 만에 '코리안 드림'을 이룬 '제14회 E1 채리티 오픈' 우승자 짜라위 분짠(27,하나금융그룹)이 큰 화제를 모았다. KLPGA투어 사상 최초의 태국인 정규투어 우승자이자 최초의 'KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(이하 IQT)' 출신 챔피언이 된 짜라위 분짠은 KLPGA가 2015년부터 한국 골프의 글로벌화를 위해 개최해 온 IQT가 결실을 본 대표적인 성공 사례로 남게 됐다. 이외에도 임진영(23,대방건설)과 서교림이 값진 생애 첫 승을 기록했다.

2026시즌 상반기에는 KLPGA투어 역사의 한 페이지를 장식한 기록들도 쏟아졌다. 먼저 박민지를 빼놓을 수 없다. 박민지는 지난 5월 'Sh수협은행 MBN 여자오픈'에서 최종일 5타 차의 열세를 뒤집는 짜릿한 역전 우승을 차지하며 KLPGA투어 통산 최다승(20승) 타이 기록을 수립했다.

꾸준함의 대명사인 안송이(36,KB금융그룹)의 기록도 빛났다. 안송이는 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'에 출전하며 KLPGA투어 최초로 '통산 400경기 출전' 기록을 세웠으며, 이후에도 매 대회 출전을 더해가며 KLPGA투어 최다 출전 기록 행진을 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박민지가 우승트로피에 입을 맞추고 있다. [사진=KLPGA] 2026.05.31 iaspire@newspim.com

오는 6일부터 나흘간 펼쳐지는 '제13회 제주삼다수 마스터스'를 시작으로 하반기 막을 올린다. 하반기에도 골프 팬들의 이목을 집중시킬 다양한 기록들이 기다리고 있다.

박민지는 하반기에 1승을 추가할 경우 KLPGA투어 역대 개인 최다 우승 기록을 경신하게 되며, 이와 더불어 하반기 활약에 따라 KLPGA투어 최초로 개인 통산 상금 70억 원을 돌파할 수 있다.  

또한 상반기에만 3승을 몰아친 김민솔이 하반기에 1승을 더 추가할 경우 2019년 임희정, 2014년 백규정, 2006년 신지애, 2002년 이미나의 3승을 넘어 역대 KLPGA투어 한 시즌 루키 최다 우승 기록을 경신하게 된다. 아울러 현재 상금 984,529,428원을 기록 중인 김민솔이 이 페이스를 유지한다면, 지난 2021년 박민지의 한 시즌 최다 획득 상금 기록(1,521,374,313원) 경신도 가능하다.

하반기에 남은 3개의 메이저 대회에서도 주요 기록들이 걸려있다. 박민지가 'BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십'에서 우승 트로피를 추가하거나, 이다연이 'KB금융 골든라이프 챔피언십' 혹은 '제26회 하이트진로 챔피언십'에서 우승할 경우 KLPGA투어 최초로 서로 다른 4개의 메이저 대회에서 우승하는 주인공이 된다.

다양한 볼거리가 가득한 하반기에서 과연 어떤 선수가 활약하고 새로운 기록을 탄생시킬지 귀추가 주목된다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동