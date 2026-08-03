순창군 '장류축제' 글로벌 문화교류 기반 강화...외국인 유학생 유치

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전주대·전주비전대와 업무협약 체결, 유학생 대상 축제 참여 프로그램 확대 추진

전북대 이어 협력 대학 확대, 순창장류축제 국제 인지도 제고 및 K-푸드 홍보 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 장류축제의 글로벌화를 위해 지역 대학과 협력체계를 구축하고 외국인 유학생 참여 확대에 나선다고 3일 밝혔다.

순창군은 이날 전주대학교 및 전주비전대학교와 '외국인 유학생 지역참여 확대 및 문화교류 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

순창군이 전주대학교-전주비전대학교와 손잡고 장류축제 글로벌화를 위해 외국인 유학생 유치 나선다,[사진=순창군] 2026.08.03 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 순창군과 양 대학이 협력해 예비 글로벌 축제로 도약 중인 순창장류축제의 성공 개최를 지원하고 외국인 유학생들에게 대한민국 대표 장류문화와 지역문화를 알리기 위해 마련됐다.

협약에 따라 각 기관은 온·오프라인 홍보를 통한 축제 공동 마케팅, 외국인 유학생 참여 확대, 공연·전시·체험 프로그램 운영 협력, 유학생 대상 관광지 할인과 장류축제 체험 프로그램 제공 등 다양한 분야에서 협력한다.

특히 이번 협약은 기존 전북대학교와의 협력에 이어 전주대학교와 전주비전대학교까지 참여 기관을 확대했다는 점에서 의미가 있다.

이를 통해 더 많은 외국인 유학생들이 순창장류축제를 경험하고 지역사회와 교류할 수 있는 기반이 마련될 전망이다.

군은 올해 장류축제를 계기로 외국인 유학생 대상 참여 프로그램을 확대하고 대학과 지속적인 협력을 통해 K-푸드와 전통 장류문화의 우수성을 알리는 글로벌 콘텐츠를 선보일 계획이다.

최영일 순창군수는 "지역 대표 대학들과의 협력이 순창장류축제의 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "외국인 유학생들이 한국 장류문화와 순창의 매력을 직접 체험하고 세계에 알릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 순창군은 앞서 전북대학교와도 외국인 유학생 지역참여 확대와 문화교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했으며 이번 협약을 통해 축제의 국제적 참여 기반을 더욱 확대하게 됐다.

lbs0964@newspim.com