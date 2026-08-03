천호성 전북교육감 "지자체 연계 교육협력 강화"...지역소멸 대응

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13일 전북시장군수협의회 참석, 지역소멸대응특별위원회 구성 제안

교육장·지자체 협력 주문, 특별교부금 확보와 창업·창직 프로젝트 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 지역소멸 위기 극복과 전북교육 발전을 위해 지자체와의 협력 강화를 다시 한번 강조했다고 3일 밝혔다.

천 교육감은 이날 열린 주간정책회의에서 "우리 아이들을 학교 안에서만 키우는 교육으로는 한계가 있다"며 "지자체와 학부모의 적극적인 참여와 협력이 필요하다"고 말했다.

천호성 전북교육감이 3일 주간정책회의에서 지역소멸 대응을 강조했다.[사진=전북교육청] 2026.08.03 lbs0964@newspim.com

이어 각 지역 교육장들에게 지자체와 연계할 수 있는 교육 의제를 먼저 발굴하고 협조 방안을 찾아가는 적극적인 행정을 주문했다.

천 교육감은 오는 13일 열리는 전북시장군수협의회에 직접 참석해 강력한 교육협력 체계 구축을 위한 공약 사항인 '지역소멸대응특별위원회' 설치를 공식 제안할 계획이다.

그는 "지역소멸 문제는 어느 한 기관이나 자치단체만의 노력으로 해결할 수 없다"며 "교육장과 단체장이 함께 연대해 학생 문제에 대응하고 지역 경제와 산업 활성화까지 이어지는 교육 협력 모델을 만들어야 한다"고 강조했다.

또 교육부 특별교부금 확보에도 적극 나서줄 것을 당부했다. 천 교육감은 "사업 추진에는 사람과 예산, 시스템이 필요하다"며 "특별교부금은 노력에 따라 확보 규모가 달라질 수 있는 만큼 필요한 사업을 발굴해 지원청과 소통하며 적극 신청해 달라"고 말했다.

이와 함께 학생들이 창업뿐 아니라 새로운 직업을 만들어내는 '창직' 분야에도 관심을 가질 수 있도록 2학기 도전·창업 프로젝트 추진과 관련한 예산 지원도 주문했다.

lbs0964@newspim.com