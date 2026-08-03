대전조달청 "지역 5개사 제품, 우수조달물품 지정"

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최대 6년 수의계약 가능…공공조달 판로 확대 기대

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전·충남지역 5개 기업의 제품이 조달청 우수조달물품으로 지정돼 공공시장 진출 기회를 넓히게 됐다.

대전지방조달청은 조달청이 선정한 '2026년 제2회 우수조달물품' 39개 제품 가운데 지역기업 5곳의 제품이 포함됐다고 3일 밝혔다.

대전지방조달청 로고.

선정 기업은 대전 소재 성진테크윈과 라인강건산업, 충남 소재 아리바이오홀딩스·에코이엔지·부흥시스템이다. 지정 제품은 LED 조명기구와 낙뢰 모니터링 장치, 환기시스템, 건축용 루프시스템, 면진받침 등이다.

우수조달물품 지정제도는 기술력과 품질이 우수한 중소·벤처기업 제품의 공공판로를 지원하기 위한 제도다.

우수제품으로 지정되면 기본 3년에서 연장 기간을 포함해 최대 6년 동안 수의계약이 가능하다. 제3자단가계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에도 등록할 수 있다.

최병수 대전지방조달청장은 "지역기업이 축적한 기술력과 품질을 공공조달시장에서 인정받은 성과"라며 "우수한 지역기업 제품이 실질적인 판로 확대로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com