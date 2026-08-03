대전시, AI 기반 산림관리 본격화…2037년까지 생태안전도시 조성

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산불·산사태 대응 강화·도시숲·산림복지 확대

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 인공지능(AI)과 드론을 활용한 산림재난 대응체계를 구축하고, 도시숲과 산림복지 기반을 확충하는 중장기 산림정책을 추진한다.

대전시는 기후위기와 산림재난에 대응하기 위해 '제6차 지역산림계획(2018~2037년)'을 변경 수립했다고 3일 밝혔다.

제6차 지역산림계획(2018~2037년). [사진=대전시] 2026.08.03 nn0416@newspim.com

이번 계획은 대형 산불과 산사태 발생 위험이 커지고 국가 온실가스 감축목표가 확정되는 등 달라진 정책 여건을 반영해 기존 계획을 보완한 것이다.

시는 '숲으로 그린(Green) 탄소중립, 시민과 함께 누리는 생태안전도시 대전'을 비전으로 제시했다.

이를 실현하기 위해 ▲탄소흡수 산림도시▲산림재난 제로 안전도시▲시민행복 산림복지 생활화▲산림산업 거버넌스 혁신 등 4대 목표를 설정했다. 세부적으로는 8개 추진전략과 27개 과제를 시행한다.

핵심 방향은 녹색문화도시와 산림과학도시, 산림행복도시 조성이다.

녹색문화도시 분야에서는 시민과 기업의 탄소중립 참여를 확대한다. 시민이 생활 속에서 탄소흡수 활동에 참여할 수 있도록 지원하고, 기업의 사회공헌사업과 도시숲 조성을 연계할 계획이다.

국제정원박람회 개최 등을 통해 정원과 녹색문화를 도시 전반으로 확산하는 방안도 추진한다.

산림과학도시 조성을 위해서는 드론과 AI 감시카메라 등 첨단 장비를 산불 감시에 활용한다. 열 감지 기능을 갖춘 감시체계와 산림 순찰용 드론을 도입해 산불 조기 발견과 초동 대응 능력을 높일 방침이다.

기존 도시숲은 기후변화에 대한 적응력이 높고 관리 부담이 적은 생태숲으로 전환한다. 이를 통해 폭염과 미세먼지를 완화하고 산림의 탄소흡수 기능도 강화한다.

산림행복도시 분야에서는 시민들이 생활권 가까이에서 숲을 이용할 수 있도록 휴양·치유 프로그램과 관련 시설을 확대한다.

대전둘레산길의 단절 구간을 연결하고 지역 특성을 반영한 테마형 숲길을 조성해 산림을 관광자원으로 활용하는 방안도 마련한다.

시는 앞으로 분야별·연도별 실행계획을 수립해 산림재난 예방과 탄소중립, 시민 안전, 산림복지, 지역경제 활성화 과제를 단계적으로 추진할 예정이다.

대전시 관계자는 "중장기 계획에 따른 세부 사업을 구체화해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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