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조여정, 복합 감정선 빛났다…'지금 불륜이 문제가 아닙니다' 몰입도 견인

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  • 조여정은 지난 31일 공개된 작품서 안수정 역을 맡았다.
  • 이혼 소송과 양육권 다툼 속 불안한 내면을 섬세히 그렸다.
  • 말투와 눈빛으로 상반된 면모를 살려 극의 중심을 이끌었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정이 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 복합적인 감정선을 섬세하게 그려내며 강렬한 존재감을 드러냈다.

지난 31일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 조여정은 딸밖에 모르는 엄마이자 피부과 원장 안수정 역을 맡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 조여정. [사진=지금 불륜] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

수정은 겉으로는 안정된 삶을 살아가고 있는 인물이지만, 보성(김재철)과 진흙탕 같은 이혼 소송 중 딸 민서의 양육권을 지키기 위해 고군분투한다. 또한 앞집에 새로 이사 온 경희(김혜수)와 재홍(김지훈) 부부에게 "앞으론 이렇게 애쓰시지 않으셔도 돼요", "너무 과한 정성도 좀 부담이거든요"라며 차분하지만 특유의 예민한 면모를 드러내기도 했다. 조여정은 수정의 복합적인 감정선과 상반된 면모를 섬세하게 그려내며 극의 중심을 단단히 이끌었다.

특히 의사 가운을 입고 라텍스 장갑을 낀 채 담배를 피우는 모습부터 때로는 딸에게 과도한 애착을 보이며 흔들리는 모습까지, 조여정은 완벽해 보이는 삶 뒤에 자리한 수정의 불안한 내면을 세밀하게 표현하며 몰입도를 높였다.

조여정은 말투, 호흡, 눈빛의 미세한 변화로 우아함과 예민함, 사랑스러움을 모두 지닌 수정의 상반된 면모를 자연스럽게 오가며 캐릭터의 매력을 배가시켰다. 특히 나긋나긋한 목소리 톤부터 조심스러운 성격을 나타내는 말투와 습관, 사랑에 빠진 후 한층 밝아진 모습까지 디테일 하나하나 촘촘하게 쌓아 올리며 인물에 입체감을 더했다.

한편, '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디. 매주 금요일 저녁 8시, 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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