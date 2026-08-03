전북자치도, 귀농 창업·주택구입 지원 확대…417억 확보

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상·하반기 총 417억 지원, 전국 배정액 2606억 중 16% 차지

농업창업 최대 3억·주택자금 7500만 원 융자, 8월부터 하반기 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 귀농인의 안정적인 농촌 정착과 영농 기반 조성을 위해 올해 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 자금 417억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이번 확보액은 상반기 207억 원에 이어 하반기 210억 원을 추가 확보한 것으로 전국 배정액 2606억원의 16%를 차지하는 전국 최대 규모다.

전북특별자치도청사 전경[사진=뉴스핌db] 2026.08.03 lbs0964@newspim.com

도는 상반기 95명에게 207억 원을 지원했으며 하반기 확보한 210억 원은 각 시·군에서 대상자를 확정한 뒤 8월부터 순차적으로 지원할 계획이다.

귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업은 귀농인과 재촌 비농업인, 귀농 희망자의 영농 기반과 주거 여건 마련을 지원하는 사업이다.

농업창업은 농식품 제조·가공시설 신축과 구입 등에 최대 3억 원, 주택 구입·신축·증개축은 최대 7500만 원까지 융자를 지원한다. 융자 조건은 연리 2%에 5년 거치, 10년 균등분할 상환이다.

도는 자금 지원과 함께 귀농귀촌 서울사무소와 시·군 귀농귀촌지원센터를 운영하며 교육, 상담, 멘토·멘티 프로그램 등 다양한 정착 지원사업도 추진하고 있다.

귀농인의 집과 전북형 보금자리 등 임시거주시설도 확대해 초기 정착 부담을 줄이고 있으며 이를 바탕으로 매년 약 2만 명의 귀농·귀촌인이 전북으로 유입되고 있다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "귀농·귀촌인이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 맞춤형 지원을 지속 확대하겠다"며 "도민과 귀농·귀촌인이 함께 활력을 느낄 수 있는 농촌 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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