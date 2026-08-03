김제문화원, 하반기 문화교실 3~7일 수강생 모집

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서예·한국화·민요 등 5개 강좌 100명 선발...강좌당 수강료 1만원

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제문화원은 시민들의 문화예술 향유와 평생학습 기회 확대를 위해 '하반기 문화교실' 수강생을 모집한다고 3일 밝혔다.

하반기 문화교실은 시민 누구나 일상에서 문화예술을 배우고 즐길 수 있도록 마련된 생활문화 교육 프로그램으로 지역 전통문화의 보존과 계승에도 중점을 뒀다.

김제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.03 gojongwin@newspim.com

교육은 오는 18일부터 12월 31일까지 운영되며 서예, 한국화, 민요, 한시, 인문학 등 5개 강좌를 개설한다.

모집 인원은 강좌별 20명씩 총 100명이며 신청자가 10명 미만인 강좌는 개설되지 않을 수 있다. 수강료는 강좌당 1만원이다. 수강 신청은 3일부터 7일까지 김제문화원을 방문하거나 전화로 접수하면 된다.

김제문화원은 상반기 문화교실 운영을 통해 시민들의 높은 참여를 이끌어냈으며 하반기에도 문화 향유 기회 확대와 평생학습 문화 활성화에 힘쓸 계획이다.

박현 김제문화원장은 "문화교실이 시민들이 문화예술을 배우고 삶의 활력을 얻는 배움의 공간이 되길 바란다"며 "다양한 문화교육 프로그램을 통해 시민들의 문화 향유 기회를 더욱 넓혀가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com