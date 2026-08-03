고창 세계유산 고인돌박물관 '조각으로 보는 유물' 전시

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분청사기 편·막새기와 등 출토 유물 10점 전시, 유물 복원 영상 동시 공개

여름방학 가족·학생 관람객 대상 역사문화 체험, 국가귀속 유물 활용 확대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군 세계유산 고인돌박물관은 8월 이달의 유물 전시 '조각으로 보는 유물'을 마련해 지역 출토 문화유산의 가치와 의미를 소개한다고 3일 밝혔다.

고인돌박물관 실감영상관에서 열리는 이번 전시는 분청사기 편과 막새기와 등 고창에서 출토된 유물 10점을 비롯해 유물의 원형과 문양을 그림으로 복원한 영상을 함께 선보인다.

고인돌박물관_이달의 유물 포스터[사진=고창군] 2026.08.03 gojongwin@newspim.com

관람객들은 유물을 가까이에서 살펴보며 원래 모습을 유추하고 조선시대 미학을 자연스럽게 이해할 수 있다.

분청사기는 백자와 함께 조선시대를 대표하는 도자기로 회청색 태토에 백토를 입혀 다양한 기법으로 문양을 표현한 것이 특징이다. 자유롭고 소박한 아름다움을 담아 조선 도자 문화의 우수성을 보여주는 대표 문화유산으로 평가받는다.

박물관은 여름방학 기간 가족 단위 관람객과 학생들이 문화유산을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 부담 없이 관람할 수 있는 전시 환경을 마련했다.

'이달의 유물' 전시는 박물관이 보관·관리하는 국가귀속 유물을 활용한 전시 콘텐츠로 국가귀속 유물의 활용 가치를 높이고 고창에서 출토된 문화유산을 널리 알리기 위해 운영되고 있다.

나윤옥 고창군 세계유산과장은 "이번 전시를 통해 유물 조각 속에 담긴 역사와 문화의 가치를 직접 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국가귀속 유물을 체계적으로 관리하고 다양한 전시와 교육 콘텐츠를 통해 고창 문화유산의 우수성을 널리 알리겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com