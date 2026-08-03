제천시, 폭염 대응 총력…무더위쉼터·생수 냉장고 확대 운영

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재난안전대책본부 중심 현장 대응 강화…취약계층 보호·폭염 예방 홍보

하소천 이어 비행장·에코브릿지·장평천까지 무인 생수 냉장고 추가 설치

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =연일 폭염이 이어지며 온열질환 발생 위험이 높아지는 가운데 제천시가 시민의 건강과 안전을 위한 현장 중심의 폭염 대응을 강화하고 있다.

시는 폭염특보 발효 시 재난안전대책본부를 중심으로 상황을 관리하고 인명피해를 최소화하기 위해 무더위쉼터와 그늘막 등 폭염 저감시설을 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

시민들이 무료로 이용할 수 있는 제천시내에 설치된 생수 냉장고. [사진=제천시] 2026.08.03 choys2299@newspim.com

시는 재해문자전광판과 자동음성통보시설을 활용해 폭염 국민행동요령을 안내와폭염 취약계층 보호에도 행정력을 집중하고 있다.

어르신과 독거노인 등은 안부와 건강 상태를 수시로 확인하고 농업인들은 농작업 시간 조정과 충분한 휴식, 수분 섭취 등 폭염 예방수칙을 안내해 농작업 중 발생할 수 있는 온열질환과 농업 피해를 줄이는 데 힘쓰고 있다.

시는 시민들의 야외활동 편의를 위해 하소천변과 삼한의 초록길에서 무인 생수 냉장고를 운영 중이다.

시 관계자는 "폭염은 시민의 건강과 직결되는 재난인 만큼 상황관리를 철저히 하고 시민들이 체감할 수 있는 폭염 저감대책을 지속적으로 확대해 안전한 여름나기 환경을 조성하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com