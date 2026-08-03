제천시, 폭염 대응 총력…무더위쉼터·생수 냉장고 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 3일 폭염 대응 강화와 폭염저감시설을 확대했다
- 시는 무더위쉼터·그늘막·생수냉장고 운영과 재해문자전광판 등으로 폭염대응을 안내했다
- 어르신·독거노인·농업인 안부와 건강 확인하며 폭염 취약계층 보호에 힘쓰고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하소천 이어 비행장·에코브릿지·장평천까지 무인 생수 냉장고 추가 설치
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =연일 폭염이 이어지며 온열질환 발생 위험이 높아지는 가운데 제천시가 시민의 건강과 안전을 위한 현장 중심의 폭염 대응을 강화하고 있다.
시는 폭염특보 발효 시 재난안전대책본부를 중심으로 상황을 관리하고 인명피해를 최소화하기 위해 무더위쉼터와 그늘막 등 폭염 저감시설을 운영하고 있다고 3일 밝혔다.
시는 재해문자전광판과 자동음성통보시설을 활용해 폭염 국민행동요령을 안내와폭염 취약계층 보호에도 행정력을 집중하고 있다.
어르신과 독거노인 등은 안부와 건강 상태를 수시로 확인하고 농업인들은 농작업 시간 조정과 충분한 휴식, 수분 섭취 등 폭염 예방수칙을 안내해 농작업 중 발생할 수 있는 온열질환과 농업 피해를 줄이는 데 힘쓰고 있다.
시는 시민들의 야외활동 편의를 위해 하소천변과 삼한의 초록길에서 무인 생수 냉장고를 운영 중이다.
시 관계자는 "폭염은 시민의 건강과 직결되는 재난인 만큼 상황관리를 철저히 하고 시민들이 체감할 수 있는 폭염 저감대책을 지속적으로 확대해 안전한 여름나기 환경을 조성하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com