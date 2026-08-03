民调：李在明施政好评率降至45.9% 创就任以来新低

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国民调机构Realmeter 3日公布的一项最新民意调查结果显示，总统李在明施政好评率降至45.9%，为其就任以来最低水平；施政差评率为50.5%。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

Realmeter受《能源经济新闻》委托，于7月27日至31日对全国2508名18岁及以上选民进行调查。结果显示，李在明施政好评率为45.9%，较前一周下降0.4个百分点；差评率为50.5%，较前一周上升1个百分点。正负评价相差4.6个百分点，超出抽样误差范围；另有3.5%的受访者表示"不清楚"或未作答。

分析认为，虽然李在明近期出访取得一定外交成果，但韩国股市大幅波动、单一个股杠杆交易型开放式指数基金（ETF）引发的市场影响，以及房地产税制调整、总统连任修宪争议等政治和经济议题受到广泛关注，对好评率率产生一定影响。

同一机构于7月30日至31日对1002名选民进行的政党支持率调查显示，执政党共同民主党支持率为45.1%，较前一周上升3.8个百分点；最大在野党国民力量党支持率为37.7%，较前一周下降2.9个百分点。

其他政党中，改革新党支持率为2.4%，祖国革新党为2.0%，进步党为0.9%，其他政党合计为2.3%；无党派人士占9.5%。

此次总统施政好评率调查采用100%无线自动应答系统（ARS）方式进行，应答率为3.8%，在95%置信水平下抽样误差为±2.0个百分点；政党支持率调查应答率为3.3%，在95%置信水平下抽样误差为±3.1个百分点。调查详细情况可查询韩国中央选举舆论调查审议委员会官方网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社