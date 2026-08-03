한국청소년상담복지개발원, 청소년상담1388 웹심리검사 이벤트

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진로·학업·중독·대인관계 등 마음건강 점검

온라인 심리검사·상담 연계로 청소년 지원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원 청소년사이버상담센터는 청소년들의 자기이해와 마음 건강 증진을 위해 지난달 22일부터 오는 9월 28일까지 청소년상담1388 웹심리검사 참여 이벤트 '마음체크 릴레이'를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 청소년들이 자신의 마음을 쉽고 재미있게 돌아볼 수 있도록 진로·학업, 중독·과의존, 대인관계를 주제로 총 3회에 걸쳐 진행된다.

한국청소년상담복지개발원 청소년 마음 건강 위한 '마음체크 릴레이' 이벤트 실시. [사진=한국청소년상담복지개발원]

이벤트는 회차별로 다른 주제로 운영되며 1회차(진로·고민 영역)는 7월 22일부터 8월 5일까지, 2회차(중독·과의존 영역)는 8월 17일부터 8월 31일까지, 3회차(대인관계 영역)는 9월 14일부터 9월 28일까지 진행된다.

회차별 참여자에게는 경품이 제공되며 1~3회차 모두 참여한 청소년에게는 특별 경품을 추가로 제공해 지속적인 관심과 참여를 유도할 계획이다.

청소년상담1388 웹심리검사는 청소년이 자신의 심리 상태를 간편하게 점검하고 검사 결과를 바탕으로 필요한 상담과 정보를 제공받을 수 있는 온라인 심리검사 서비스다.

검사 결과 상담이 필요한 것으로 나타날 경우 청소년상담1388의 전화, 채팅 등 다양한 상담서비스와 지역 청소년상담복지센터로 연계해 전문적인 지원을 받을 수 있다.

한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "이번 이벤트를 통해 청소년들이 자신의 마음을 돌아보고 스트레스와 고민을 건강하게 관리하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 진행될 중독·과의존, 대인관계를 주제로 한 2·3회차 웹심리검사에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com