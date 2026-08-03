한국청소년상담복지개발원, 청소년상담1388 웹심리검사 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한국청소년상담복지개발원이 22일 마음체크 릴레이를 시작했다.
- 청소년상담1388 웹심리검사를 9월 28일까지 3회 운영했다.
- 참여자에게 경품을 주고 상담 연계도 지원했다.
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온라인 심리검사·상담 연계로 청소년 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원 청소년사이버상담센터는 청소년들의 자기이해와 마음 건강 증진을 위해 지난달 22일부터 오는 9월 28일까지 청소년상담1388 웹심리검사 참여 이벤트 '마음체크 릴레이'를 실시한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 청소년들이 자신의 마음을 쉽고 재미있게 돌아볼 수 있도록 진로·학업, 중독·과의존, 대인관계를 주제로 총 3회에 걸쳐 진행된다.
이벤트는 회차별로 다른 주제로 운영되며 1회차(진로·고민 영역)는 7월 22일부터 8월 5일까지, 2회차(중독·과의존 영역)는 8월 17일부터 8월 31일까지, 3회차(대인관계 영역)는 9월 14일부터 9월 28일까지 진행된다.
회차별 참여자에게는 경품이 제공되며 1~3회차 모두 참여한 청소년에게는 특별 경품을 추가로 제공해 지속적인 관심과 참여를 유도할 계획이다.
청소년상담1388 웹심리검사는 청소년이 자신의 심리 상태를 간편하게 점검하고 검사 결과를 바탕으로 필요한 상담과 정보를 제공받을 수 있는 온라인 심리검사 서비스다.
검사 결과 상담이 필요한 것으로 나타날 경우 청소년상담1388의 전화, 채팅 등 다양한 상담서비스와 지역 청소년상담복지센터로 연계해 전문적인 지원을 받을 수 있다.
한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "이번 이벤트를 통해 청소년들이 자신의 마음을 돌아보고 스트레스와 고민을 건강하게 관리하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 진행될 중독·과의존, 대인관계를 주제로 한 2·3회차 웹심리검사에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com