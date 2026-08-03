가족상담정보전화센터 'AI 챗봇' 본격 도입…가족정책 안내 디지털 전환

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다문화가족 등 국내 거주 외국인 대상

365일 24시간 다국어로 지원정보 제공

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국건강가정진흥원은 가족정책 정보를 인공지능(AI) 기술로 안내하는 '가족상담정보전화센터 AI챗봇' 서비스를 본격 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

이번 서비스는 기존 시나리오 기반 '가족전용상담전화 카카오톡 챗봇'을 고도화한 것으로 이용자가 일상적인 언어로 질문해도 인공지능이 맥락을 파악해 보다 정교하고 자연스러운 답변을 제공한다.

가족상담정보전화센터 AI챗봇 안내 포스터. [사진=한국건강가정진흥원]

AI챗봇은 'AI·디지털 중심 경영 효율성 제고'와 '다문화가족 정보지원체계 강화'를 목표로 구축됐다. 365일 24시간 운영되며 이용자는 별도의 대기 시간 없이 가족정책 관련 정보를 텍스트 형식으로 실시간 제공받을 수 있다.

특히 한국어뿐 아니라 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어를 지원해 언어 장벽으로 정보 접근에 어려움을 겪는 다문화가족과 국내 거주 외국인 가족도 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

주요 안내 내용은 미혼모·부 및 한부모가족 지원 정책, 가족서비스, 다문화가족 지원 정보 등 다양한 가족 형태별 맞춤형 지원 제도와 이용 절차를 포함한다.

이용자는 기존 '가족전용상담전화 카카오톡 챗봇' 대화창 하단의 'AI챗봇' 버튼을 누르거나, 전용 웹 URL과 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 별도 앱 설치 없이 즉시 접속할 수 있다.

박구연 한국건강가정진흥원 이사장은 "가족상담정보전화센터 전화상담 서비스와 더불어 AI챗봇을 통한 상담 채널이 구축됨에 따라 이용자의 편의성과 선택성이 향상될 것으로 기대한다며 "앞으로도 모든 가족이 필요한 가족정책정보에서 소외되지 않도록 맞춤형 정보 전달 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.

hyeng0@newspim.com