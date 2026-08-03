KB자산운용, 'KB스타 골드 펀드' 개편…퇴직연금으로 금 투자 가능

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국제 금값 추종력 높여 장기 투자 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용이 대표 금 투자 상품인 'KB스타 골드 펀드'를 퇴직연금에서도 투자할 수 있도록 전면 개편했다. 운용 구조를 상장지수펀드(ETF) 중심으로 바꾸고 운용보수를 약 40% 낮춰 장기 자산배분 수단으로서 경쟁력을 강화했다.

KB자산운용은 'KB스타 골드 펀드'의 운용 구조를 ETF 중심으로 전면 개편했다고 3일 밝혔다.

기존 상품은 금 관련 파생상품 비중이 높아 퇴직연금 계좌 편입에 제약이 있었다. 이번 개편으로 국내외 금 ETF를 활용하는 구조로 변경해 파생상품 위험평가액을 40% 이하로 낮추면서 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있도록 했다.

KB자산운용은 'KB스타 골드 펀드'의 운용 구조를 ETF 중심으로 전면 개편했다. [사진=KB자산운용] 2026.08.03 plum@newspim.com

운용보수도 기존보다 약 40% 인하했다. 저비용 금 ETF를 적극 활용해 운용 효율성을 높였으며, 비교지수(BM)는 국제 금 현물 가격의 대표 지표인 'LBMA Gold PM Price'로 변경해 국제 금값 추종력을 강화했다.

'KB스타 골드 펀드'는 2008년 설정된 상품으로 글로벌 금융위기와 코로나19 팬데믹 등 시장 변동성이 커진 시기에 분산투자 수단으로 활용돼 왔다. 실물 금을 직접 보관할 필요 없이 적립식과 거치식 투자가 가능하며 환매 대금은 4영업일 내 지급된다.

에프앤가이드에 따르면 이 펀드의 최근 3년 수익률은 85.51%를 기록했다.

최근 금은 지정학적 리스크와 인플레이션 우려, 달러 가치 변동 등에 대응하는 대표적인 안전자산으로 꼽히며 연금 포트폴리오에서도 대체자산 비중을 확대하려는 수요가 늘고 있다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "이번 개편은 투자자들이 더 낮은 비용으로 금에 투자하면서 퇴직연금에서도 활용할 수 있도록 상품 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "금은 인플레이션 방어와 분산투자 효과를 기대할 수 있는 대표 자산인 만큼 장기 자산배분 수단으로 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

plum@newspim.com