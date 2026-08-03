굽네 듀먼, 반려견 데일리 케어 '케어화식' 4종 리뉴얼 내놔

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 반려견 프리미엄 자연화식 브랜드 '듀먼'이 반려견의 데일리 케어를 위해 영양 설계를 강화한 '케어화식' 4종을 리뉴얼 출시했다고 3일 밝혔다.

굽네 듀먼이 건강 고민별 맞춤 '케어화식' 4종 리뉴얼을 출시했다. [사진= 굽네]

'케어화식'은 사람이 먹을 수 있는 휴먼그레이드 등급 원료를 100% 사용했으며, 미국 사료관리협회(AAFCO)와 국립축산과학원(NIAS)의 주식 영양 기준을 충족해 단독 급여만으로도 필요한 영양소를 채울 수 있다. 겔화제, 산화방지제, 착색료 등 8가지 합성 첨가물을 배제하고 국내 최초 화식 자동화 공장에서 생산된다.

제품은 관절, 눈, 피모, 체력 등 케어가 필요한 영역별로 총 4종으로 구성됐다. 국내산 닭가슴살을 베이스로 '닭가슴살&초록입홍합 튼튼관절', '닭가슴살&빌베리 눈가반짝', '닭가슴살&연어 빛나는 피모', '닭가슴살&토마토 튼튼체력' 등 각 건강 영역에 특화된 기능성 원료를 더했다.

듀먼은 리뉴얼 출시를 기념해 오는 10일까지 자사몰에서 '케어화식' 4종을 할인가에 판매한다. 50g 10팩은 8900원, 100g 10팩은 11500원이다.

듀먼 관계자는 "이번 리뉴얼을 통해 반려견의 일상적인 건강 관리에 적합한 데일리 영양 케어 제품으로 업그레이드했다"고 말했다.



fineview@newspim.com